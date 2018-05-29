Sen Anlat Karadeniz 19. yeni bölüm 2. fragmanı: Yiğit'in velayeti Vedat'a mı veriliyor? (Son bölümde neler oldu?)

Sen Anlat Karadeniz 19. yeni bölüm 2. fragmanı atv tarafından yayınlandı. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ile Ulaş Tuna Astepe'nin yer aldığı Sen Anlat Karadeniz, çarşamba günleri atv'de ekrana geliyor. Sevilen dizinin son bölümünde Tahir, hastaneden çıktıktan sonra ilk işi, Yiğit ve Ceylan'ı yanlarında Berrak ile birlikte Vedat'ın yanından almak olur. Tahir'in elindeki ses kaydını bu olayda Vedat'a karşı koz olarak kullanır. Nefes, Yiğit'e kavuşmanın sevincini yaşarken hiç tanışmadığı kızı Ceylan ile bilmeden güzel vakitler geçirir. Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Mercan'ın uyanması Vedat'ı iyice köşeye sıkıştıracak. Vedat'ın buna karşın atağı ise Nazar ile evlenmek oluyor. Fakat Yiğit'in daimi velayetini mahkeme kime verecek merak konusudur. İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanları ve bölüm özeti...

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tahir çocuklarla eve gelince, Kaleli Konağı şenlenir. Yiğit'e kavuşan Nefes onun mutluluğunu yaşarken, bir yandan da kızı olduğunu bilmediği Ceylan'la çok tatlı bir ilişki kurmaya başlar. Cümbür cemaat çaylığa gidince, tüm problemlerini unutur, güzel bir hafta sonu yaşarlar. Kaleliler için her şey iyiye gidiyor gibi görünmektedir. Ancak Deli Tahir'in, canını hiçe sayıp, çocuklarıyla Nefes'i kavuşturmasına engel olamayan Vedat, Mercan'ın da uyanmasıyla hiç olmadığı kadar köşeye sıkışmış, hiç olmadığı kadar tehlikelidir.Köşeye sıkışmış bir Vedat ne kadar ileri gidebilir? Sonunda sabrı taşan Tahir, ne kadar delirebilir? Herkesin hayatını sonsuza kadar değiştirecek büyük restleşme nedir?