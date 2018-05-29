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Sen Anlat Karadeniz 19. yeni bölüm 2. fragmanı: Yiğit'in velayeti Vedat'a mı veriliyor? (Son bölümde neler oldu?)

DİZİ HABERLERİ  | 29.05.2018 14:50 | Son Güncelleme

Sen Anlat Karadeniz 19. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Yiğit'in velayeta davası tamamlanıyor. Son bölümde Nefes, Yiğit'e kavuşurken yaşadığından haberi olmadığı Ceylan ile de bilmeden vakit geçirmiş olur. Mercan'ın uyanması, Nefes'e sorduğu soruya tepki vermesi herkesi heyecanlandırıyor. Merakla beklenen ise Yiğit'in daimi velayeti kime verilecek? Yeni bölümde neler olacak? İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı...

Sen Anlat Karadeniz 19. yeni bölüm 2. fragmanı: Yiğit'in velayeti Vedat'a mı veriliyor? (Son bölümde neler oldu?)

Sen Anlat Karadeniz 19. yeni bölüm 2. fragmanı atv tarafından yayınlandı. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ile Ulaş Tuna Astepe'nin yer aldığı Sen Anlat Karadeniz, çarşamba günleri atv'de ekrana geliyor. Sevilen dizinin son bölümünde Tahir, hastaneden çıktıktan sonra ilk işi, Yiğit ve Ceylan'ı yanlarında Berrak ile birlikte Vedat'ın yanından almak olur. Tahir'in elindeki ses kaydını bu olayda Vedat'a karşı koz olarak kullanır. Nefes, Yiğit'e kavuşmanın sevincini yaşarken hiç tanışmadığı kızı Ceylan ile bilmeden güzel vakitler geçirir. Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Mercan'ın uyanması Vedat'ı iyice köşeye sıkıştıracak. Vedat'ın buna karşın atağı ise Nazar ile evlenmek oluyor. Fakat Yiğit'in daimi velayetini mahkeme kime verecek merak konusudur. İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanları ve bölüm özeti...

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tahir çocuklarla eve gelince, Kaleli Konağı şenlenir. Yiğit'e kavuşan Nefes onun mutluluğunu yaşarken, bir yandan da kızı olduğunu bilmediği Ceylan'la çok tatlı bir ilişki kurmaya başlar. Cümbür cemaat çaylığa gidince, tüm problemlerini unutur, güzel bir hafta sonu yaşarlar. Kaleliler için her şey iyiye gidiyor gibi görünmektedir. Ancak Deli Tahir'in, canını hiçe sayıp, çocuklarıyla Nefes'i kavuşturmasına engel olamayan Vedat, Mercan'ın da uyanmasıyla hiç olmadığı kadar köşeye sıkışmış, hiç olmadığı kadar tehlikelidir.Köşeye sıkışmış bir Vedat ne kadar ileri gidebilir? Sonunda sabrı taşan Tahir, ne kadar delirebilir? Herkesin hayatını sonsuza kadar değiştirecek büyük restleşme nedir?

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahir'in göğsüne Cemil'in kör mermisi saplanmış kalmıştır. Üstelik Vedat, Cemil'in yarım bıraktığı işi tamamlamak için Tahir'in peşindedir. Denizden gelen kaplan Tahir, Vedat'a karşı ilk kez bu kadar savunmasızdır.

Deli Tahir'in akan her damla kanda takati azalırken, ona can olan tek şey, Nefes'e olan sevdasıdır. Nefes ise şimdi Tahir'den daha delidir.

Tahir Kaleli'nin eşinden bekleneceği gibi; dağ gibi ayaktadır. İnandığı tek şeyi herkese haykırır: "Tahir bizi bırakmaz!" Son nefesiyle kendisini Karadeniz'in serin sularına bırakan Tahir, Nefes'e verdiği sözü tutabilecek midir, yoksa sonsuza kadar Nefes'siz mi kalacaktır?


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