MAGAZİN

Sen Anlat Karadeniz 2. yeni sezon Eylül'ün kaçında başlıyor? Sen Anlat Karadeniz yeni sezon fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 29.08.2018 14:58 | Son Güncelleme

Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman başlıyor, Eylül'ün kaçında başlayacak merak ediliyor. Atv'de ilk sezonuyla büyük damga vuran, izlenme rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz'de geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkını anlatıyor. Sezon finalinde denize eli kolu bağlı atılan Tahir nasıl kurtulacak? Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman başlıyor?

Sen Anlat Karadeniz 2. yeni sezon Eylül'ün kaçında başlıyor? Sen Anlat Karadeniz yeni sezon fragmanı izle!

Sen Anlat Karadeniz 2. sezonu heyecanla bekleniyor. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu ve Mehmet Ali Nuroğlu'nun yer aldığı Sen Anlat Karadeniz, geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkını konu alıyordu. İlk bölümünden itibaren reyting rekorları kıran ve gündem olan Sen Anlat Karadeniz, yayınlanan yeni sezon fragmanı ile merak uyandırmıştı. Çünkü sezon finalinde deniz ağırlık bağlanarak ve eli kolu bağlı atılan Tahir'in sakladığı bıçağı düşürdüğü görülüyor ve nasıl kurtulacağı merak ediliyor. Peki Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman başlayacak?

SEN ANLAT KARADENİZ 2. YENİ SEZON İLK FRAGMANI

2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Her bölümü ile seyirciyi ekrana kilitleyen Sen Anlat Karadeniz nefes kesen bir sonla sezona veda etti. Merak uyandıran sezon finalinin ardından Sen Anlat Karadeniz yeni sezonunun ne zaman başlayacağı da araştırılmaya başlandı. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu ve Mehmet Ali Nuroğlu'nun paylaştığı Sen Anlat Karadeniz yeni sezonunun Eylül ayının ortalarında ya da sonlarında başlaması bekleniyor.

SEN ANLAT KARADENİZ'E DAMGA VURACAK YENİLİK!

Senaryosu kadar müzikleriyle de çok konuşulan dizinin yeni sezonu için kemençe orkestrası kuruldu. Türkiye’de ilk kez kurulan kemençe orkestrası ile dizinin jenerik müziği tekrardan çalındı. Ender Gündüzlü ve Metin Arıgül tarafından özgün müzikleri yapılan dizi bu sene de atv ekranlarına damga vuracak. Konu ile ilgili açıklama yapan dizinin yapımcısı Osman Sınav, “Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Müziğimiz Karadeniz’e armağan olsun” dedi. Dizinin ikinci sezon tanıtımı atv ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

SEN ANLAT KARADENİZ 2. SEZON ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK!

ATV'de yayınlanan ve başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu gibi isimlerin yer aldığı reyting rekormeni dizi "Sen Anlat Karadeniz"in rejisi değişti. Osman Sınav ve Yusuf Ömer Sınav'la birlikte görev yapan Emre Kabakuşak ilk sezonun sonunda ekipten ayrıldı. Yeni sezonda Sen Anlat Karadeniz'in rejisi deneyimli yönetmen Veli Çelik'e emanet edilecek. Sen Anlat Karadeniz planlamalara göre yeni sezona dört bölüm stoklu başlayacak.

SEN ANLAT KARADENİZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Karadeniz'e veda etme zamanı gelmiştir. Deli Tahir ruhundan, canından bağlı olduğu memleketine, Nefes ve Yiğit'le kalabilmek için hasret kalmaya razıdır. Nefes en başından beri bu fikre karşı çıksa da artık onun da yapabileceği bir şey kalmamıştır.

Ceylan ile Nefes'i kavuşturamayan yüreği buruk Tahir, Mustafa'nın, Vedat'ın oyunuyla hapse düştüğünü öğrendiğinde her şey arapsaçına döner. Bir yanda dağılma tehlikesiyle karşı karşıya olan, başsız kalmış Kaleliler diğer yandaysa Nefes ve Yiğit vardır. Tahir için tercih yapmak ölümden beterdir.

Bir yandan abisinin suçsuzluğunu ispatlamaya çalışırken diğer yandan kaçıp gittiğini düşündüğü Vedat, en tehlikeli haliyle yanı başındadır. Her şeyini kaybetmiş Vedat için tek bir savaş vardır; olanların suçlusu olarak gördüğü Tahir'in canını almak.

Deli Tahir ailesi ve sevdiği kadın arasında tercih yapabilecek midir? Tahir ve Nefes yanı başlarındaki Vedat tehlikesinden kurtulabilecekler midir? Yoksa Tahir ve Nefes'in sevda destanı, başladığı gibi Karadeniz'de mi son bulacaktır?

PARTNERUgandalı Abdulkerim zeybek oynadıUgandalı Abdulkerim zeybek oynadı
Avlu 2. yeni bölüm fragmanı izle: Avlu'da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! (Avlu yeni sezon ne zaman başlıyor?)Avlu 2. yeni bölüm fragmanı izle: Avlu'da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! (Avlu yeni sezon ne zaman başlıyor?)
Nefes Nefese 4. yeni bölüm izle: Rüya, namlunun ucunda! (Star TV Nefes Nefese yeni bölüm fragmanları, özeti)Nefes Nefese 4. yeni bölüm izle: Rüya, namlunun ucunda! (Star TV Nefes Nefese yeni bölüm fragmanları, özeti)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman başlıyor 2. sezon atv

En Çok Okunan Haberler

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Bakanlık 7 kez uyardı, belediye dikkate almadı!

Bakanlık 7 kez uyardı, belediye dikkate almadı!

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

İstanbul'da kaza! Trafik felç oldu

İstanbul'da kaza! Trafik felç oldu

İlginizi Çekebilir

İstanbullu Gelin'e bir flaş transfer daha!

İstanbullu Gelin'e bir flaş transfer daha!

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

Daha başlamadan 8 dizi çöp olacak! Büyük ekran kıyımı başlıyor

Daha başlamadan 8 dizi çöp olacak! Büyük ekran kıyımı başlıyor

Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisine katıldı

Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisine katıldı

Show TV'nin bir dizisine daha final! dün bir bugün iki

Show TV'nin bir dizisine daha final! dün bir bugün iki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Avlu 2. yeni bölüm fragmanı izle: Avlu'da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! (Avlu yeni sezon ne zaman başlıyor?)

Avlu 2. yeni bölüm fragmanı izle: Avlu'da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! (Avlu yeni sezon ne zaman başlıyor?)

Nefes Nefese 4. yeni bölüm izle: Rüya, namlunun ucunda! (Star TV Nefes Nefese yeni bölüm fragmanları, özeti)

Nefes Nefese 4. yeni bölüm izle: Rüya, namlunun ucunda! (Star TV Nefes Nefese yeni bölüm fragmanları, özeti)

Reyting sonuçları 28 Ağustos: Erkenci Kuş 9. bölümü reyting oranları nedir? Günün birincisi kim?

Reyting sonuçları 28 Ağustos: Erkenci Kuş 9. bölümü reyting oranları nedir? Günün birincisi kim?

Erkenci Kuş 9. son bölüm izle: Can'ın Levent öfkesi! (Erkenci Kuş 10. bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı!)

Erkenci Kuş 9. son bölüm izle: Can'ın Levent öfkesi! (Erkenci Kuş 10. bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı!)

Erkenci Kuş 10. bölüm ilk fragmanı! Sanem'den Can'a 'Albatros' şoku

Erkenci Kuş 10. bölüm ilk fragmanı! Sanem'den Can'a 'Albatros' şoku

Avlu 2. sezondan yeni fragman! Avlu yeni bölümler ne zaman başlıyor?

Avlu 2. sezondan yeni fragman! Avlu yeni bölümler ne zaman başlıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.