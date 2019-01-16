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Sen Anlat Karadeniz bu akşam var mı? İşte 37. yeni bölüm fragmanı! 16 Ocak Çarşamba atv yayın akışı

DİZİ HABERLERİ  | 16.01.2019 03:09 | Son Güncelleme

Sen Anlat Karadeniz dizisinin merakla beklenen 37. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Dizinin yayıncısı ATV ise geçmişteki olayları özetleyen kısa bir fragman yayınlayarak yeni bölüm tarihini duyurdu. Dizinin yeni bölümünde Tahir, Berrak’ı hayata döndürmeye çalışırken, Nefes ise Vedat’ın intikamı ile sarsılıyor. Peki Sen Anlat Karadeniz bu hafta var mı?

Sen Anlat Karadeniz bu akşam var mı? İşte 37. yeni bölüm fragmanı! 16 Ocak Çarşamba atv yayın akışı

Sen Anlat Karadeniz dizisinin merakla beklenen 37. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Dizinin yayıncısı ATV ise geçmişteki olayları özetleyen kısa bir fragman yayınlayarak yeni bölüm tarihini duyurdu. Dizinin yeni bölümünde Tahir, Berrak’ı hayata döndürmeye çalışırken, Nefes ise Vedat’ın intikamı ile sarsılıyor. Peki Sen Anlat Karadeniz bu hafta var mı?

Ulaş Tuna Aslantepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman'ın başrollerde oynadığı Sen Anlat Karadeniz son olarak 26 Aralık Çarşamba akşamı 36. bölümüyle ekranlara geldi. Yeni yıl tatiline giren dizinin yeni bölümü 23 Ocak'ta yayınlanacak.

ATV'de ise 16 Ocak Çarşamba akşamı 20.30'da Galatasaray Balıkesir kupa maçı canlı olarak ekrana gelecek. 22.35'de ise Sen Anlat Karadeniz'in kolaj bölümü yayınlanacak.

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SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Mercan, Vedat yerine Berrak'ı asmak üzereyken Tahir yetişir. Berrak'ı kurtaran Tahir, Nefes'in ondan gizli yaptıklarını öğrenince Nefes'ten hesap sorar. Vedat'ın elinde delil olmadığını düşünen kadınlar yıkılmayıp tüm güçleriyle işe sarılırken, Vedat harekete geçer. Kadınlar polisleri kapıda görünce ne yapacak? Tutuklu yargılanmalarına karar verilen Asiye, Nefes, Mercan, Nazar ve Berrak hapishaneye sevk edilirken hepsi kendini suçluyor. Bu savaşı gerçekten Vedat mı kazandı, yoksa her şey yeni mi başlıyor?

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