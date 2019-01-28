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Sen Anlat Karadeniz dizisinde Eren Bülbül unutulmadı

DİZİ HABERLERİ  | 28.01.2019 14:56 | Son Güncelleme

Sen Anlat Karadeniz dizisinde yeni doğan bebeğe geçtiğimiz yıl 15 yaşında terör saldırısında hayatını kaybeden Eren Bülbül'ün adı verildi.

Sen Anlat Karadeniz dizisinde Eren Bülbül unutulmadı

ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in ekibi geçtiğimiz yıl terör saldırısında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü unutmadı. Trabzon'da çekilen dizide yeni doğan bebeğe 'Mehmet Eren' adı verildi.

EREN BÜLBÜL'Ü UNUTMADILAR

Dizide Asiye ve Mustafa çiftinin hapishanede doğan bebeklerine geçtiğimiz yıl 15 yaşındayken teröristlerin yerini gösterirken hain terör örgütü tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün adı verildi.

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Dizide bebeğin adının 'Mehmet Eren' olması ve bebeğin dünyaya gelişinin 'İyi ki varsın Eren' sözleriyle kutlanması sosyal medyanın gündemine de geldi.

Bazı sosyal medya kullanıcıların dizide yapılan bu büyük jest için "Bu ne muazzam bir duyarlılıktır", "Gurur! İyi ki varsın Eren" gibi yorumlar yapıldı.

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EREN BÜLBÜL NASIL ŞEHİT OLDU?

11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka İlçesi kırsalında Köprüyanı Mahallesi Vazelon Manastırı yakınlarında güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı terörist arasındaki çatışma çıktı.

Çatışmada 15 yaşındaki Eren Bülbül PKK'lıların girdikleri evi güvenlik güçlerine gösterirken teröristler tarafından şehit edildi. Ağır yaralanan 15 yaşındaki Eren Bülbül hayatını kaybetti.

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Sen Anlat Karadeniz eren bülbül

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