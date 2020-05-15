Sen Anlat Karadeniz dizisine Güney Amerika'da büyük ilgi!

Sen Anlat Karadeniz daha önce Güney Amerika’nın Meksika, Şili, Kolombiya, Kosta Rika ve Panama televizyonlarında izleyicilerin beğenisine çıkmıştı.

Sen Anlat Karadeniz yeni macerasına bu kez Paraguay’da devam ediyor. “Fugitiva” adıyla yayınlanan dizi, Paraguay’ın lider kanalı Telefuturo’da hafta içi her gün prime time saatinde yayınlanmaya başladı.



Paraguay’ın magazin programlarında da dikkat çeken dizi için “Dünyada milyonlarca kadının maruz kaldığı aile içi şiddeti konu alan başarılı bir dizi” değerlendirilmesi yapıldı. “Sen Anlat Karadeniz”, hafta içi her akşam Paraguaylı izleyicilerin karşısında olacak.



Böylelikle Sen Anlat Karadeniz, Paraguay ile birlikte tüm dünyada toplam otuz iki ülkede yayınlanmış oldu.

Sen Anlat Karadeniz'in başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman yer alıyordu. 64 bölümlük Sen Anlat Karadeniz 2019 yılında final yapmıştı. Sen Anlat Karadeniz Atv ekranlarında 3 sezon izleyiciyle buluşmuştu.



