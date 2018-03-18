MAGAZİN

Sen Anlat Karadeniz dizisine sürpriz isim

DİZİ HABERLERİ  | 18.03.2018 22:43 | Son Güncelleme

ATV'nin reyting rekorları kıran sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'e sürpriz bir isim dahil oluyor

Sen Anlat Karadeniz dizisine sürpriz isim

ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'e güzel oyuncu İlayda Çevik dahil oldu. Çevik, "Karadeniz'in eşsiz doğasında çalışmak beni heyecanlandırıyor." dedi.

"HARİKA BİR EKİP"
Çevik, "Sen Anlat Karadeniz'de harika bir ekip ile çalışma fırsatı buldum. Osman Sınav gibi başarılı bir yönetmenle de aynı projede yer almak gurur verici. Çekimlerimiz Karadeniz'de devam ediyor. Buranın eşsiz doğasında çalışmak beni daha da heyecanlandırıyor" dedi.

ilayda

Son 6 yılın en iyi çıkışını yapan dizi, geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkânsız aşkını anlatıyor.

Heyecanla izlenen dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav otururken, senaristliğini Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor. Karadeniz'in eşsiz doğasında çekimlerine devam edilen dizi; Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sen Anlat Karadeniz İlayda Çevik

En Çok Okunan Haberler

MAÇ ÖZETİ | Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş (26. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş (26. hafta puan durumu)

Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

AK Parti Kongresi'nde kavga!

AK Parti Kongresi'nde kavga!

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

Rusya'daki başkanlık seçimini Putin kazandı

Rusya'daki başkanlık seçimini Putin kazandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Söz 38. yeni bölüm 2. fragmanı: Herkesi kurtaramadık komutanım! (Söz son bölüm izle)

Söz 38. yeni bölüm 2. fragmanı: Herkesi kurtaramadık komutanım! (Söz son bölüm izle)

Avengers: Infinity War yeni fragman: Son yakında! (Avengers Sonsuzluk Savaşı ne zaman vizyona girecek?)

Avengers: Infinity War yeni fragman: Son yakında! (Avengers Sonsuzluk Savaşı ne zaman vizyona girecek?)

İstanbullu Gelin 41. son bölüm izle: Adem öldü mü? (İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

İstanbullu Gelin 41. son bölüm izle: Adem öldü mü? (İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 95. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (EDHO son bölüm izle!)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 95. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (EDHO son bölüm izle!)

Ertan Saban Mehmed Bir Cihan Fatihi'nde Bizans İmparatoru Konstantinos rolünde

Ertan Saban Mehmed Bir Cihan Fatihi'nde Bizans İmparatoru Konstantinos rolünde

Bahtiyar Ölmez dizisi erken final yapıyor!

Bahtiyar Ölmez dizisi erken final yapıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.