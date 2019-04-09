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Sen Anlat Karadeniz'e beş yeni oyuncu katıldı! İşte yeni isimler

DİZİ HABERLERİ  | 09.04.2019 21:14 | Son Güncelleme

Reyting kıran dizi Sen Anlat Karadeniz, final yapacağı iddialarının gölgesinde kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu'nun başrolünde olduğu dizi, kadrosuna 5 yeni oyuncu transferi yaptı.

Sen Anlat Karadeniz'e beş yeni oyuncu katıldı! İşte yeni isimler

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çeken atv''nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz kadrosuna sürpriz isimler katılıyor.

Yayınlandığı ilk günden beri güçlü senaryosu ve oyuncu kadrosuyla, heyecanla izlenen Sen Anlat Karadeniz dizisine üçüncü sezon öncesi yeni oyuncular dahil oluyor.

Gülper Özdemir, Uğur Çavuşoğlu, Ayten Soykök, Rüçhan Çalışkur ve Asya Kasap’ın oyuncu kadrosuna katıldığı dizi, zenginleşen hikayesiyle şimdiden yeni sezona hazırlanıyor.

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Uğur Çavuşoğlu, son işi olan Ege'nin Hamsisi'nde de bir lazı canlandırmıştı. Oyuncuların nasıl karakterler de kamera karşısına çıkacakları ise merak konusu oldu.

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