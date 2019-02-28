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Sen Anlat Karadeniz hayranlarına sürpriz!

DİZİ HABERLERİ  | 28.02.2019 21:25 | Son Güncelleme

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz'in sosyal medya hesaplarının bu haftaki konuğu usta oyuncu Erdal Cindoruk oldu. Dizinin yapımcısı Osman Sınav ve senaristi Erkan Birgören'in de dahil olduğu yayın izlenme rekorları kırarak sosyal medyanın en çok konuşulan olayları arasına girdi

Sen Anlat Karadeniz hayranlarına sürpriz!

Yayın günü Sen Anlat Karadeniz İnstagram sayfasından ve Sinegraf Film Youtube kanalından canlı yayın yaparak hayranlarından gelen soruları cevaplayan Cindoruk'un yayın sırasında sürpriz misafirleri geldi. Dizinin yapımcısı Osman Sınav ve senaristi Erkan Birgören'in de dahil olduğu yayın izlenme rekorları kırarak sosyal medyanın en çok konuşulan olayları arasına girdi. Önümüzdeki hafta hangi oyuncunun canlı yayın yapacağı ise merak konusu.

sen

İzleyiciye şiddet gören bir kadının gücünü hissettiren Sen Anlat Karadeniz, geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkını anlatıyor. Karadeniz'in eşsiz doğasında çekimlerine devam edilen dizi; Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

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Sen Anlat Karadeniz erdal cindoruk

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