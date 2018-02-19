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Sen Anlat Karadeniz'in büyük başarısı! Dünya listesine girdi

DİZİ HABERLERİ  | 19.02.2018 12:05 | Son Güncelleme

ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz, 'dünya genelinde en çok tweet atılan dizi listesinde' tek Türk dizisi olarak büyük bir başarı elde etti.

Sen Anlat Karadeniz'in büyük başarısı! Dünya listesine girdi

Atv'nin yeni dizisi Sen Anlat Karadeniz, yayınlandığı gündem bu yana hem çok izleniyor hem de çok konuşuluyor. Milliyet yazarı Sina Koloğlu dizinin dünyada konuşulduğunu yazdı.

TEK TÜRK DİZİSİ SEN ANLAT KARADENİZ

Milliyet Gazetesi yazarı Sina Koloğlu, dünya genelinde en çok yorum alan dizi ve programlar arasında, Sen Anlat Karadeniz ilk 10'da olduğunu yazdı.

Milliyet yazarı Sina Koloğlu, bugünkü yazısında şunları yazdı: "WIT (World Information Tracking), dünya üzerindeki TV programlarıyla ilgili eğilimler üzerine araştırma yapan uzman bir kuruluş. Geçtiğimiz ocak ayında dünyada en çok yorum alan 10 program ve diziyi açıkladı. Buna göre 'Sen Anlat Karadeniz', 45 bin tweet yorumuyla dünyada altıncı sırada... Arjantinli pop star Lali Esposito'nun reality TV programı 'Lali', 185 bin tweet'le birinci olmuş."

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Sen Anlat Karadeniz atv twitter

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