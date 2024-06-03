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Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'iydi... Ulaş Tuna Astepe uzun süre sonra ekrana o diziyle dönüyor!

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.06.2024 07:55
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Sen Anlat Karadeniz'de Tahir Kaleli karakterini canlandıran Ulaş Tuna Astepe bir süredir hiçbir projede yer almıyordu. Ulaş Tuna Astepe İlk ve Son dizisiyle dönüyor.

Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'iydi... Ulaş Tuna Astepe uzun süre sonra ekrana o diziyle dönüyor!

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz'de Tahir Kaleli karakterini canlandıran Ulaş Tuna Astepe hayranlarını sevindiren haber geldi.

Ulaş Tuna Astepe‘nin merakla beklenen yeni projesi sonunda netleşti. Bu sezon birçok diziden teklif alan ünlü oyuncu sonunda “İlk ve Son” dizisinde karar kıldı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Devrim Yalçın‘ın yöneteceği dizinin çekimleri ay sonunda başlıyor. Dizinin proje tasarımı ve senaryosu Hakan Bonomo‘ya ait.

PARTNERİ DE BELLİ OLDU

Astepe’nin Cihan rolüne hayat vereceği dizi için çok sayıda kadın oyuncuyla görüşüldü.

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Dizinin Nilüfer’i için Hazal Türesan ve Hazal Subaşı son iki adaya kaldı. Yapılan son görüşmeler sonrası Hazal Subaşı rolü aldı. Dizide Cihan ve Nilüfer’in 10 yıllık ilişki hikâyesi çarpıcı bir dille diziye aktarılacak.

Vitrin


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