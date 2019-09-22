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Sen Anlat Karadeniz yıldızı İrem Helvacıoğlu dekolteli pozuyla olay oldu

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 22.09.2019 09:34 | Son Güncelleme

Sen Anlat Karadeniz dizisinin Nefes'i İrem Helvacıoğlu dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı. Güzel oyuncu yaptığı paylaşımla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. İşte o paylaşım...

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Dizinin 3. sezonu başladı Helvacıoğlu, yeni sezona da yine başarılı performansı ile giriş yaptı. Oyuncu, instagram hesabından ise paylaştığı sırt dekolteli pozu ile adeta ortalığı yaktı.

Güzel oyuncu dekolteli fotoğrafına "Veeeee beklenen an; ortaya renk karmaşası" notunu düştü.

Kısa sürede paylaşıma binlerce beğeni ve yorum geldi. Helvacıoğlu'nun bu pozu Twitter'da TT oldu ve en çok konuşulanlar listesine girdi.

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