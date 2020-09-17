Sen Çal Kapımı 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Eda'dan şoke eden Serkan itirafı! Sen Çal Kapımı 10. son bölümde neler oldu?

FOX'un ilgiyle izlenen dizisi Sen Çal Kapımı'nın 10. bölümü 16 Eylül Çarşamba akşamı ekrana geldi. Yönetmenliğini Altan Dönmez'in yaptığı Sen Çal Kapımı'nın 23 Eylül Çarşamba ekrana gelecek olan 11. bölümünde ise Eda ile Serkan arasındaki ayrılık damga vuracak. Eda, Serkan'a telefonda veda ediyor. Eda ayrıca Serkan'ın aslında gerçekten nişanlısı olmadığını arkadaşlarına açıklıyor.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM ÖZETİ

Selin ve Ferit’in evlenme kararı Serkan ve Eda’yı altüst ediyor. Ferit, holding işlerine de karışmaya başladı. Serkan, Ferit’i bir an önce saf dışı bırakmaya çalışıyor. Eda “Biz de evlenmeye karar verdik” yalanını uydurunca, dörtlü sık sık birlikte vakit geçirmeye başlıyor. Ayfer ve Aydan tarafında ise evlilik haberiyle çeşitli sinir krizleri geçiriliyor.

Serkan’ın asıl derdi Eda’nın hayatından çıkmaması. Ama Eda’nın onu sevmediğinden emin. Eda ise Serkan’ın Selin evlendiği için üzüldüğünü sanıyor. Bu arada Ferit, holdinge bütün dengeleri bozacak bir ortak getiriyor.



