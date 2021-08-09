Sen Çal Kapımı 48. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Eda Yıldız ve Serkan Bolat'ın romantik anları!

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı, Fox TV'nin romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı, 4 Ağustos Çarşamba akşamı 47. son bölümüyle ekrana geldi. Sevilen dizisinin 11 Ağustos'ta ekrana gelecek olan 48. yeni bölümünde de 2. fragman yayınlandı.

bölümüyle final yapacak olan Sen Çal Kapımı'da Serkan ve Eda evleniyor. Ancak evlendikten sonra Eda'nın harcama kısıtlaması getirmesi Serkan'ı rahatsız ediyor. Eda ve Serkan'ın evlenmesinin ardından ise sürpriz gelişmeler yaşanacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan Eda'ya evlenme teklifi etmeye karar verir. Şirkette ve ailede herkesin öğrenmesiyle işler karışır.

Serkan bir taraftan hazırlık yaparken bir taraftan da Eda'dan gizlemeye çalışır.

Ve yanlış anlaşılmalar birbirini kovalar.

Bu arada babasının Kemal olduğunu öğrenen Serkan çok sinirlenir ve Kemal'le görüşmeyi reddeder.

Ama Kiraz'ın onları bir araya getirmek için gizli planları vardır.



