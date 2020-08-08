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  4. Sen Çal Kapımı 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Eda ve Serkan'ın Antalya'da şelale keyfi!

Sen Çal Kapımı 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Eda ve Serkan'ın Antalya'da şelale keyfi!

DİZİ HABERLERİ  | 08.08.2020 02:40 | Son Güncelleme

Sen Çal Kapımı dizisinin merakla beklenen 5. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Sen Çal Kapımı bir haftalık aranın ardından 5. bölümüyle ekranlarda olacak. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerde oynadığı Çal Kapımı 5. bölümde Eda ve Serkan Antalya'ya tatile gidiyor. Dizinin yeni bölümüne Eda ve Serkan'ın önce denizin ardından ise şelalenin keyfini çıkartacak. Yeni bölümde ikili arasında romantik anlar yaşanacak. Peki Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

FOX'un ilgiyle izlenen dizisi Sen Çal Kapımı'nın 5. bölümü geçtiğimiz çarşamba akşamı yayınlanmadı. Yönetmenliğini Altan Dönmez'in yaptığı Sen Çal Kapımı'nın 5. yeni bölümü, 12 Ağustos Çarşamba ekrana gelecek. Yeni bölümde Eda ve Serkan'ın Antalya macerası başlayacak.

SEN ÇAL KAPIMI 4. BÖLÜM ÖZETİ

Eda, üst üste aldığı haberlerle strese girdi ve Serkan’ın kollarında uyuyuverdi yine. Üstelik bu sefer ciddi bir derdi var, Selin’le Ferit ev ziyaretine gelmek istiyorlar.

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Ancak beraber yaşanan bir ev yok ortada. Hazırlık yapmak lazım; vakit dar, yapılması gereken çok, Serkan'ın ise tüm düşündüğü iş, iş ve yine iş.

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Eda’nın arkadaşları ise Serkan’ın Selin’le ilişki yaşadığına eminler. El ele göz göze yakaladılar onları.

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Sen Çal Kapımı_4 (4)

Eda, bütün gün misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için elinden geleni yaptıktan sonra hiç beklenmedik yerden gelen haberse artık sabrını taşırıyor.

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Ve işler çığırından çıkıyor.

Sen Çal Kapımı_4 (5)

Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar’ın oturduğu Sen Çal Kapımı dizisinin ve senaryosunu ise Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme alıyor. Sen Çal Kapımı dizisinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin’e; dizide Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Dorukhan Kenger ve İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.

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