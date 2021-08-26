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Sen Çal Kapımı 51. yeni bölümden ilk fragman yayınlandı! Hamile olan Eda, bebeğinin cinsiyetini öğreniyor

26.08.2021 02:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı dizisinin 51. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Çekimleri sona eren ve final yapmaya hazırlanan Sen Çal Kapımı'nın yeni bölüm fragmanında, hamile olan Eda bebeğine kavuşmak için gün sayıyor. Eda ve Serkan bebeklerinin cinsiyetini de öğreniyor.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı, Fox TV'nin romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı, 25 Ağustos Çarşamba akşamı 50. son bölümüyle ekrana geldi. 52. bölümüyle final yapacak olan Sen Çal Kapımı dizisinin, 51. yeni bölümünde de ilk fragman yayınlandı.

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SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM ÖZETİ

Serkan, Eda’nın hamile olduğunu öğrenince dünyalar onun olur.

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Artık bütün konsantrasyonu Eda ve bebeğindedir.

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Ancak bu durum Eda için zorlayıcı olacaktır.

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Çünkü Serkan bebeğinin ve Eda’nın başına bir şey gelmesinden korktuğu için iyice evhamlanacak ve Eda’ya hayatı dar edecektir.

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Eda ise Serkan dışında daha fazla kimse üstüne düşmesin diye şimdilik herkesten hamileliğini gizleyecek ancak bu daha büyük karışıklıklara yol açacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Sen Çal Kapımı dizisi Hande Erçel Kerem Bürsin
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