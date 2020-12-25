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Sen Çal Kapımı dizisine bir transfer daha! Hakan Karahan hangi rolde oynayacak?

25.12.2020 20:38 | Son Güncelleme:
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Sen Çal Kapımı dizisine bir transfer daha! Hakan Karahan hangi rolde oynayacak?

Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı 'Sen Çal Kapımı' dizisine yeni bir isim daha dahil oldu.

FOX'un cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan, başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in paylaştıkları Sen Çal Kapımı dizisine, ünlü bir oyuncu daha katıldı. Hakan Karahan, Şef Alexender karakteri ile ekrana gelecek.

40’lı yaşlarının ortalarında, karizmatik ve kültürlü biri olan Şef Alexander aynı zamanda Michelin yıldızlı çok ünlü bir şef.

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Türkiye ve Anadolu mutfağına oldukça ilgili olan şefin Türkiye ziyaretleri sırasında sohbet ettiği pazarcılar, esnaf lokantası işletmecileri sayesinde Türkçesi de gelişmiş.

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Diğer yandan Alexander, kültürü ve karizmasıyla Aydan’ın (Neslihan Yeldan) ilgisini çekerken, Ayfer’in (Evrim Doğan) de ondan etkilenmesi eğlenceli sahnelere neden olacak.

Sen Çal Kapımı, Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in yanı sıra Neslihan Yeldan, İlayda Çevik, Evrim Doğan, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimleri kadrosunda barındırıyor.

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