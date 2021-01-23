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Sen Çal Kapımı dizisine sürpriz isim!

23.01.2021 17:01 | Son Güncelleme:
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Sen Çal Kapımı dizisine sürpriz isim!

Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu ve hikayesini Ayşe Üner Kutlu’nun, senaryosunu ise Kuledibi’nin kaleme aldığı “Sen Çal Kapımı” dizisine yeni bir oyuncu dahil oldu.

Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu ve hikayesini Ayşe Üner Kutlu’nun, senaryosunu ise Kuledibi’nin kaleme aldığı “Sen Çal Kapımı” dizisine sürpriz bir isim daha katıldı.

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Deniz Saraçhan karakterine hayat verecek oyuncu Sarp Can Köroğlu, dizinin 29. bölümünde FOX ekranlarında olacak.

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Neşeli, dürüst ve kültürlü biri olan Deniz Saraçhan, Eda’yı (Hande Erçel) çocukluğundan beri tanıyan bir karakter olarak öne çıkacak. Yıllarca dünyayı gezdikten sonra mahallesine yakın bir yerde mekan açan Deniz’in, çocukluğundan beri Eda’ya karşı bir zaafı olsa da güzel dostluklarından ötürü bunu bozmaya cesaret edememiş, duygularından bahsetmemiştir. Eda şu anda ona sadece çok iyi bir dost gözüyle baksa da Deniz umudunu yitirmeyecektir.

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Dizi, oyuncu kadrosunda; Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in yanı sıra Neslihan Yeldan, İlayda Çevik, Evrim Doğan, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, İlkyaz Arslan ve Ayşegül İşsever gibi isimleri barındırıyor.

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“Sen Çal Kapımı”, her Cumartesi saat 20.00’de FOX’ta.

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