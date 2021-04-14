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Sen Çal Kapımı dizisinin Eda'sı Hande Erçel'den rol arkadaşı Kerem Bürsin'e kahve daveti!

14.04.2021 02:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sen Çal Kapımı'da rol arkadaşı Kerem Bürsin ile adı aşk dedikodularına karışan Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Hande Erçel Instagram paylaşımında rol arkadaşı Kerem Bürsin'i kahveye davet etti.

Sen Çal Kapımı dizisinin Eda'sı Hande Erçel'den rol arkadaşı Kerem Bürsin'e kahve daveti!

Fox TV'de yayınlanan romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı'da Eda rolünü canlandıran güzel oyuncu Hande Erçel, paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Hande Erçel, dizide Serkan Bolat rolünü canlandıran rol arkadaşı Kerem Bürsin'le ilgili yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

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Instagram'da 20 milyondan fazla takipçisi bulunan Hande Erçel, Kerem Bürsin'e seslendi ve kahveye davet etti.

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Sıfır makyajlı haliyle spor salonundan paylaşım yapan oyuncu, Bürsin'i etiketleyerek "Kahve gelmiş haberin var mı?" notunu yazdı.

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Sen Çal Kapımı dizisi Hande Erçel Kerem Bürsin
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