Sen Çal Kapımı dizisinin Eda'sı Hande Erçel'den rol arkadaşı Kerem Bürsin'e kahve daveti!

Fox TV'de yayınlanan romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı'da Eda rolünü canlandıran güzel oyuncu Hande Erçel, paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor.
Hande Erçel, dizide Serkan Bolat rolünü canlandıran rol arkadaşı Kerem Bürsin'le ilgili yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Instagram'da 20 milyondan fazla takipçisi bulunan Hande Erçel, Kerem Bürsin'e seslendi ve kahveye davet etti.
Sıfır makyajlı haliyle spor salonundan paylaşım yapan oyuncu, Bürsin'i etiketleyerek "Kahve gelmiş haberin var mı?" notunu yazdı.
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