Sen Çal Kapımı dizisinin küvet sahnesine ceza geldi! Selen Görgüzel Alkan isyan etti

Sen Çal Kapımı dizisinin küvet sahnesi FOX TV'nin başını yaktı. FOX TV'de yayımlanan Sen Çal Kapımı adlı dizide Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in küvet sahnesine tepki gösteren seyirciler diziyi RTÜK'e şikayet etti.

Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in başrolünde yer aldığı masaj, jakuzi ve duş sahnelerinin müstehcen nitelikte olması nedeniyle RTÜK'ün engeline takıldı. Kurum, diziye "Türk aile yapısına aykırı olduğu" gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan bu cezaya isyan etti.

Ünlü isim o sahnelere ceza gelmesini şu sözlerle eleştirdi: "Türk aile yapısına ensest ilişkiler, şiddet uygun!!! Ama küvette romantizm aykırı. Dürtüsel değil beyinsel yaşayacağımız günler dilerim."

