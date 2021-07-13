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Sen Çal Kapımı setinde tavla krizi çıktı! Hande Erçel ve Kerem Bürsin bir türlü anlaşamadı

13.07.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu çift Hande Erçel ve Kerem Bürsin, başrol oynadıkları "Sen Çal Kapımı" dizisinin setinde ara ara tartışmaya başladı. İkilinin tavla krizini Kerem Bürsin paylaştı.

Sen Çal Kapımı setinde tavla krizi çıktı! Hande Erçel ve Kerem Bürsin bir türlü anlaşamadı

FOX'un sevilen dizisi "Sen Çal Kapımı", ikinci sezonuyla da çok izlenmeye devam ediyor. Geçen yaz başlayan dizi, başrol oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in arasındaki uyumla dikkati çekti. Konu klişe olsa da yaratılan atmosfer ve başrol çiftinin arasındaki kimya sayesinde çok yüksek izlenme oranları yakalandı. Kış sezonunda bu oranlar korunamasa da, inanılmaz bir sosyal medya desteği ve yurt dışı satışları sayesinde dizi ikinci sezonunu garantiledi. Bu başarıdaki en büyük etken de gerçek hayatta da sevgili oldukları söylenen Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in arasındaki enerjiydi. İkili aylarca bu haberleri gizlese de, dizi ara verdiği anda birlikte tatile çıktı ve her şeyi itiraf etti. Tatil dönüşünde, "Her şey çok yeni." deseler de buna pek inanan olmadı. Mutlulukları gözlerinden okunan çift, hep birbirlerine ettikleri güzel sözler ve gülen yüzleriyle haber oldu. Ama sette yaşadıkları tavla krizi bu duruma ilk gölgeyi düşürdü.

Kim yeniyor?

Hande Erçel Kerem Bürsin

Sette tavla oynayan çift, kimin kimi yendiği konusunda büyük bir anlaşmazlık yaşadı. Kerem Bürsin sevgilisine "Kaç kaç tavlamız?" diye sorduğunda aldığı "2-1" yanıtından hiç memnun kalmadı. "3-0" diyen ve kendisinin kazandığını söyleyen Kerem Bürsin'e bu kez Hande Erçel itiraz etti: "Ben kazanıyorum!" Bir türlü anlaşmaya varamayan çift, daha sonra konuyu kapatarak çalışmaya devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Kerem Bürsin
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