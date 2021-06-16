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  4. Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı | Serkan Eda’nın sırrını öğreniyor mu?

Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı | Serkan Eda’nın sırrını öğreniyor mu?

16.06.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birkaç ay önce sezon finali veren Sen Çal Kapımı dizisi, yaz aylarına girerken tekrar izleyici ile buluştu. FOX TV ekranlarında ikinci sezonu ile ekranlara gelen Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel yer alıyor. Sezon finalinin ardından yeni bir sürprizle izleyici karşısına Sen Çal Kapımı dizisinde Serkan, gerçeği öğrenecek mi?

Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı | Serkan Eda’nın sırrını öğreniyor mu?

Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisi, kısa bir süre önce sezon finali vererek izleyicisine veda etmişti. Kısa bir aranın ardından tekrar izleyici karşısına çıkan Sen Çal Kapımı, FOX TV ekranlarında yeni bölümü ile izleyiciyle buluşuyor.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Eda ve Serkan arasında yıllar önceki hesaplaşmalar gün yüzüne çıkarken, Kiraz konusundaki köşe kapmaca devam eder. Ancak Eda’nın büyük sırrına başkaları da uyanmak üzeredir. Eda uzak durmaya çalışsa da, Serkan yıllar sonra Eda’yı yeniden kazanmak için elinden geleni yapacaktır.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Serkan’ın geçirdiği hastalık sonrası yolları ayrılan Eda ve Serkan, yıllar sonra yeniden karşılaşır. Birbirlerine duydukları aşk ilk günkü gibi taze olsa da, yıllar bazı şeyleri değiştirmiştir. Aşk kapılarını çalmaya devam ederken Eda’nın Serkan’dan sakladığı büyük bir sır vardır…

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Anahtar Kelimeler:
Sen Çal Kapımı dizisi Hande Erçel Kerem Bürsin
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