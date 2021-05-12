Sen Çal Kapımı yeni sezon çekimleri başladı! Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den ilk kare

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı, Fox TV'nin romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı, 17 Nisan'da ekrana gelen 39. bölümüyle sezon finali yapmıştı.

AŞKINI İLAN ETMİŞTİ

Hande Erçel ile Kerem Bürsin, oynadıkları dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte Maldivler tatiline gitmiş dönüşte ise el ele yakalanmışlardı. Kerem Bürsin ise paylaştığı Maldivler fotoğrafıyla adeta aşkını ilan etmişti.

Kerem Bürsin, sevgilisi Hande Erçel’le yaptığı Maldivler tatilinden paylaştığı fotoğrafa “Okyanusun ortasında bir kano ve sadece ikimiz. Mükemmel" notunu yazmıştı.

YENİ SEZON ÇEKİMLERİNDEN İLK KARE

Aşk yaşadıklarını Hande Erçel ile Kerem Bürsin, dizinin yeni sezon çekimlerine başladı. Haziran ayında yeni sezonuyla ekrana dönecek olan dizinin çekimlerinden de ilk kare geldi.



