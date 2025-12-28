Sen insanlara nasıl bir baharat gibi hissettiriyorsun?
Hepimiz bir başkasının hayatına farklı bir tat katıyoruz. Kimi zaman ortamı anında ısıtan o yakıcı, tutkulu enerji, kimi zaman da en gergin anlarda bile zihni ferahlatan o serin esinti... Belki de sen, her yemeğe yakışan, yokluğu hemen hissedilen o klasik lezzetsin. Ya da tam tersi, daha önce hiç tatmadıkları, bambaşka bir dünyanın kapılarını açan egzotik sürpriz!
04.12.2025 14:58
+
Yorum Yap
+
Hazır ol!
Sen hangi baharatın etkisini yaratıyorsun?
1/8
Klasik bir soruyla başlayalım! Sabah uyandığında güne başlama motivasyonun ne?
Yapılacaklar listesini zihnimde kontrol etmek.
En sevdiğim, yüksek tempolu müziği açmak.
Kimseye söz vermemiş olmanın rahatlığı.
Gece gördüğüm garip rüyanın anlamını çözmeye çalışmak.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.