Sen insanlara nasıl bir baharat gibi hissettiriyorsun?

Hepimiz bir başkasının hayatına farklı bir tat katıyoruz. Kimi zaman ortamı anında ısıtan o yakıcı, tutkulu enerji, kimi zaman da en gergin anlarda bile zihni ferahlatan o serin esinti... Belki de sen, her yemeğe yakışan, yokluğu hemen hissedilen o klasik lezzetsin. Ya da tam tersi, daha önce hiç tatmadıkları, bambaşka bir dünyanın kapılarını açan egzotik sürpriz!

Hazır ol!

Sen hangi baharatın etkisini yaratıyorsun?

1/8

Klasik bir soruyla başlayalım! Sabah uyandığında güne başlama motivasyonun ne?

Yapılacaklar listesini zihnimde kontrol etmek.
En sevdiğim, yüksek tempolu müziği açmak.
Kimseye söz vermemiş olmanın rahatlığı.
Gece gördüğüm garip rüyanın anlamını çözmeye çalışmak.
Telefonu elime alıp sosyal medyaya bakmak.
Kahve! Başka ne olabilir ki?
2/8

Seni en çok tanımlayan hayvan hangisi?

Baykuş
Kaplan
Kuzu
Bukalemun
Kedi
Köpek
3/8

Eğer bir süper gücün olsaydı, hangisini seçerdin?

Zamanı durdurma.
Işınlanma.
İnsanların duygularını hissetme.
Nesneleri zihin gücüyle hareket ettirme.
4/8

Risk almayı sever misin?

5/8

Sence en büyük zayıflığın ne?

Çok fazla endişelenmek.
Bazen fazla agresif olmak.
İnsanlara "hayır" diyememek.
Kolayca sıkılmak.
Aşırı detaycı olmak.
Çok çabuk gaza gelmek.
6/8

Evinde en çok vakit geçirdiğin köşe neresi?

Çalışma masam.
Pencere kenarı veya balkon.
Yumuşak koltuğum.
7/8

İnsanları güldürmeyi, neşelendirmeyi sever misin?

8/8

Hayat felsefen ne?

Yavaş ve istikrarlı olan kazanır.
Yaşa ve yaşat.
Herkes sevgiye ve huzura layıktır.
Kuralları yık ki, yenileri yapılabilsin.
