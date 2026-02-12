Uzmanlar uyardı: Tatlı yedikten sonra kesinlikle bu besini tüketin

Focus dergisinde yer alan habere göre, fazla şeker tüketiminin ardından vücudun ihtiyaç duyduğu temel besin öğeleri protein, lif ve sağlıklı yağlar. Eğer gün içinde gereğinden fazla şekerli yiyecekler yediyseniz şimdi bahsedeceğimiz bu besinleri menünüze dahil ederek kan şekei dalgalanmalarının önüne geçebilirsiniz.

PROTEİN ALIMI ÖNCELİKLİ OLMALI

Uzmanlar, yoğun şeker tüketimi sonrasında protein içeriği yüksek besinlerin tercih edilmesini öneriyor. Mercimek, nohut, kabak çekirdeği, kenevir tohumu ve avokado gibi besinler kan şekerini dengelemeye yardımcı olurken uzun süreli tokluk sağlıyor. Bu sayede ani açlık krizlerinin de önüne geçilmiş olacaksınız.

LİF VE SU TÜKETİMİ ARTIRILMALI

Şeker tüketimi sonrasında yeterli su içmek son derece önemli. Bununla birlikte brokoli, lahana ve brüksel lahanası gibi lif açısından zengin sebzeler de sindirimi destekliyor. Lifli besinler kan şekerinin ani yükselmesini yavaşlatarak dengeli bir enerji sağlıyor.

Uzmanlar, sonraki öğünde beyaz unlu ürünler yerine tam tahıllı seçeneklerin tercih edilmesini öneriyor. Yulaf, tam buğday ürünleri ve kahverengi pirinç gibi besinler kan şekerinin daha stabil seyretmesine yardımcı oluyor.

ANTİ-İNFLAMATUAR BESİNLER ÖNE ÇIKIYOR

Aşırı şeker tüketimi vücutta iltihabı artırabilir. Eğer şekeri abarttıysanız o gün koyu yapraklı sebzeler, keten tohumu, yaban mersini gibi antioksidan bakımından güçlü yiyecekler tavsiye ediliyor.