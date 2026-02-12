YEMEK

Uzmanlar uyardı: Tatlı yedikten sonra kesinlikle bu besini tüketin

Aşırı şeker tüketimi sonrasında vücutta ani enerji yükselmesi ve ardından gelen sert düşüş halsizlik, baş ağrısı ve yeniden tatlı yeme isteği gibi belirtilere yol açabiliyor. Uzmanlara göre bu durumun etkilerini azaltmak için fazla şeker tükettiğiniz gün mutlaka yemeniz gereken bazı besinler bulunuyor. İşte detaylar...

Gökçen Kökden

Focus dergisinde yer alan habere göre, fazla şeker tüketiminin ardından vücudun ihtiyaç duyduğu temel besin öğeleri protein, lif ve sağlıklı yağlar. Eğer gün içinde gereğinden fazla şekerli yiyecekler yediyseniz şimdi bahsedeceğimiz bu besinleri menünüze dahil ederek kan şekei dalgalanmalarının önüne geçebilirsiniz.

PROTEİN ALIMI ÖNCELİKLİ OLMALI

Uzmanlar uyardı: Tatlı yedikten sonra kesinlikle bu besini tüketin 1

Uzmanlar, yoğun şeker tüketimi sonrasında protein içeriği yüksek besinlerin tercih edilmesini öneriyor. Mercimek, nohut, kabak çekirdeği, kenevir tohumu ve avokado gibi besinler kan şekerini dengelemeye yardımcı olurken uzun süreli tokluk sağlıyor. Bu sayede ani açlık krizlerinin de önüne geçilmiş olacaksınız.

LİF VE SU TÜKETİMİ ARTIRILMALI

Uzmanlar uyardı: Tatlı yedikten sonra kesinlikle bu besini tüketin 2

Şeker tüketimi sonrasında yeterli su içmek son derece önemli. Bununla birlikte brokoli, lahana ve brüksel lahanası gibi lif açısından zengin sebzeler de sindirimi destekliyor. Lifli besinler kan şekerinin ani yükselmesini yavaşlatarak dengeli bir enerji sağlıyor.

Uzmanlar, sonraki öğünde beyaz unlu ürünler yerine tam tahıllı seçeneklerin tercih edilmesini öneriyor. Yulaf, tam buğday ürünleri ve kahverengi pirinç gibi besinler kan şekerinin daha stabil seyretmesine yardımcı oluyor.

ANTİ-İNFLAMATUAR BESİNLER ÖNE ÇIKIYOR

Uzmanlar uyardı: Tatlı yedikten sonra kesinlikle bu besini tüketin 3

Aşırı şeker tüketimi vücutta iltihabı artırabilir. Eğer şekeri abarttıysanız o gün koyu yapraklı sebzeler, keten tohumu, yaban mersini gibi antioksidan bakımından güçlü yiyecekler tavsiye ediliyor.

