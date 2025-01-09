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Sen salatadaki hangi malzemesin?

30.12.2024 21:32
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Salata kasesindeki yerini öğrenmeye hazır mısın? Soruları yanıtla, hangi malzemeyi temsil ettiğini keşfet!

Sen salatadaki hangi malzemesin?

Salata denilince aklına sadece yeşillikler geliyorsa, çok yanılıyorsun! Çünkü içine giren her malzeme salataya bambaşka bir karakter ve lezzet katar. Peki, sen bu lezzetli kombinasyonda hangi rolü üstlendiğini biliyor musun? Belki vazgeçilmez yeşilliklerin ta kendisisin ya da nar taneleri gibi ortama enerji katan biri… Bu eğlenceli testi çözerek, salatanın hangi malzemesi olduğunu öğrenebilirsin!

Sen salatadaki hangi malzemesin?

1/10

Eğer salata dışında bir şeyler yeme şansın olsa aşağıdakilerden hangisini seçerdin?

Makarna
Pizza
Sağlıklı atıştırmalıklar
Sulu yemek
2/10

Günün en sevdiğin öğünü hangisi?

Günün en sevdiğin öğünü hangisi?
Kahvaltı
Öğle yemeği
Akşam yemeği
Minik ara öğünler
3/10

Sence salata tek başına doyurucu bir öğün mü?

Evet
Hayır
Salataya göre değişir.
Şöyle bir şeyse tabii ki doyurucu.
4/10

Kendini bir tat olarak tanımlasan, bu ne olurdu?

Kendini bir tat olarak tanımlasan, bu ne olurdu?
Hafif ve ferah.
Canlandırıcı ve tatlı.
Zengin ve doyurucu.
Baharatlı ve keskin.
5/10

Daha çok hangi tür yemeklerden hoşlanırsın?

Elbette tatlılardan.
Maalesef karbonhidratlardan
Hafif ve dengeli şeylerden.
Besleyici ana öğünlerden.
6/10

Peki kahvaltını nasıl yapmayı tercih edersin?

Peki kahvaltını nasıl yapmayı tercih edersin?
Kahvaltı yapmam.
Kahve ve atıştırmalık bir şeylerle.
Yulaf lapası şeklinde.
Renk renk smoothie halinde.
7/10

Şimdi de bir meyve seç bakalım.

Çilek
Muz
Elma
Nar
8/10

Stresli bir gün geçirdiğinde seni rahatlatacak şey ne olur?

Stresli bir gün geçirdiğinde seni rahatlatacak şey ne olur?
Doğa yürüyüşü yapmak.
Hemen mutfağa girip yeni tarifler denemek.
Arkadaşlarımla dışarı çıkmak.
Kendi başıma kalıp kitap okumak.
9/10

Salatana ekstra malzeme ekleyecek olsan bunlardan hangisini seçerdin?

Taze kuruyemiş
Mevsim meyveleri
Taze fesleğen veya kişniş
Tahin
10/10

Peki en sevdiğin salata sosu hangisi olabilir?

Peki en sevdiğin salata sosu hangisi olabilir?
Limon ve zeytinyağı
Doğal nar ekşisi
Acılı hardal sos
Tahin ve sarımsak
Chef GPT
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