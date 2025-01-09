Salata denilince aklına sadece yeşillikler geliyorsa, çok yanılıyorsun! Çünkü içine giren her malzeme salataya bambaşka bir karakter ve lezzet katar. Peki, sen bu lezzetli kombinasyonda hangi rolü üstlendiğini biliyor musun? Belki vazgeçilmez yeşilliklerin ta kendisisin ya da nar taneleri gibi ortama enerji katan biri… Bu eğlenceli testi çözerek, salatanın hangi malzemesi olduğunu öğrenebilirsin!

Sen salatadaki hangi malzemesin? 1/10 Eğer salata dışında bir şeyler yeme şansın olsa aşağıdakilerden hangisini seçerdin? Makarna Pizza Sağlıklı atıştırmalıklar Sulu yemek 2/10 Günün en sevdiğin öğünü hangisi? Kahvaltı Öğle yemeği Akşam yemeği Minik ara öğünler 3/10 Sence salata tek başına doyurucu bir öğün mü? Evet Hayır Salataya göre değişir. Şöyle bir şeyse tabii ki doyurucu. 4/10 Kendini bir tat olarak tanımlasan, bu ne olurdu? Hafif ve ferah. Canlandırıcı ve tatlı. Zengin ve doyurucu. Baharatlı ve keskin. 5/10 Daha çok hangi tür yemeklerden hoşlanırsın? Elbette tatlılardan. Maalesef karbonhidratlardan Hafif ve dengeli şeylerden. Besleyici ana öğünlerden. 6/10 Peki kahvaltını nasıl yapmayı tercih edersin? Kahvaltı yapmam. Kahve ve atıştırmalık bir şeylerle. Yulaf lapası şeklinde. Renk renk smoothie halinde. 7/10 Şimdi de bir meyve seç bakalım. Çilek Muz Elma Nar 8/10 Stresli bir gün geçirdiğinde seni rahatlatacak şey ne olur? Doğa yürüyüşü yapmak. Hemen mutfağa girip yeni tarifler denemek. Arkadaşlarımla dışarı çıkmak. Kendi başıma kalıp kitap okumak. 9/10 Salatana ekstra malzeme ekleyecek olsan bunlardan hangisini seçerdin? Taze kuruyemiş Mevsim meyveleri Taze fesleğen veya kişniş Tahin 10/10 Peki en sevdiğin salata sosu hangisi olabilir? Limon ve zeytinyağı Doğal nar ekşisi Acılı hardal sos Tahin ve sarımsak