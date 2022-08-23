Senden Daha Güzel günü değişti mi? Senden Daha Güzel hangi gün, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

FOX TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Senden Daha Güzel ile ilgili dikkat çeken bir karar alındı. Salı günü ekrana gelen dizinin günü yeni yayın döneminde farklı olacak. Senden Daha Güzel hangi gün, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Senden Daha Güzel günü değişti mi? İşte Senden Daha Güzel'in yeni yayın tarihi...

SENDEN DAHA GÜZEL DİZİSİNİN GÜNÜ DEĞİŞTİ Mİ?

Salı günleri ekrana gelen Senden Daha Güzel dizisinin yayın günü değişti.

Senden Daha Güzel dizisi önümüzdeki haftadan itibaren (yeni yanın döneminde) cumartesi günleri ekrana gelecek.

SENDEN DAHA GÜZEL DİZİSİNİN KONUSU

Senden Daha Güzel dizisi Antepli bir kadın doktor ile İstanbullu ünlü bir estetik cerrahın yollarının kesişmesini anlatıyor. İkilinin arasında yaşanan komediyle karışık romantik anlar ekrana getiriliyor. Cemre Baysel, Antepli doktora, Burak Çelik ise ünlü estetik cerrahına hayat veriyor.

SENDEN DAHA GÜZEL DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Senden Daha Güzel dizisinin başrollerini Cemre Baysel ve Burak Çelik paylaşıyor. İkilinin yanı sıra kadroda Cem Kurtoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Sevinç Erbulak, Berat Yenilmez, Ozan Kaya Oktu, Beril Kolcu, Merve Şen, Bahar Süer, Yunus Eski, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Mehmet Cihan Ercan, Aziz Caner İnan, Sena Çakır ve Gözde Kaya isimler yer alıyor.

