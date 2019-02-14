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Senelerdir konuşuluyor! Gülben Ergen'in kaç tane taksi plakası var?

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.02.2019 10:26 | Son Güncelleme

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı (İTEO) Eyüp Aksu patronlardunyasi.com’a verdiği röportaj da açıkladı. 'Gülben Ergen'in 20 taksisi olduğu efsanesi doğru değil…'

Senelerdir konuşuluyor! Gülben Ergen'in kaç tane taksi plakası var?

Yasalara göre her gerçek kişinin sadece bir taksi plakası alabileceğini kaydeden İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı (İTEO) Eyüp Aksu, “Bülent Ersoy, Gülben Ergen gibi ünlülerin, futbolcuların onlarca taksisi var efsanelerini haber olarak arada görüyoruz ama doğru değil.

ÜNLÜLERE KAYITLI PLAKA İSTANBUL'DA YOK!

Ünlülere kayıtlı bir plaka kaydı İstanbul’da yok. Bir ticari taksiyi bir kişi veya on kişi ortaklaşa alabilir ama bir kişi ikinci taksiyi alamaz. Kanun burada çok net.” açıklamasında bulundu.

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GÜLBEN ERGEN DE YALANLAMIŞTI!

Geçtiğimiz aylarda “Ünlüler Trafikte” programının konuğu olan Gülben Ergen, 20-30 tane sarı taksi plakası olduğu iddialarına açıklık getirmişti.

Ergen, “Taksi plakası sahibi değilim. Meslek hayatımda bu kadar ihtarname yolladığım başka şey yoktur. Benim taksi plakasına yatırım yapacak kadar bir zekam yok. Mesleğime çok para harcadım. Sponsorluklarla ilgili çok saçma sapan ukalalıklar yaptım. Sosyal medyada, Instagram'da reklam kabul etmedim. Ben çalışmadan yaşayamam, üç tane çocuk bakıyorum. Yatırım konusunda çok başarısızım. Sanatçı da böyle şeyleri çok bilmemeli. Müziğe aklı eren birisinin 88 tane tapusu olmamalı. Bu işekalbini koymuş bir kadınım ben.” dedi.

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