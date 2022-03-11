Şener Şen ve Uğur Yücel bir araya geldi! Sosyal medyada olay oldu

Usta oyuncu Şener Şen önceki akşam Uğur Yücel’i ofisinde ziyaret etti. Yücel, bu anları sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

"Bu deli ustayı bir yerden tanıyorum ama nereden? Muhsin Bey ve Ali Nazik böyle hâlâ. Geçip gidiyoruz işte."



İki usta sanatçının buluşma fotoğrafı hayranları tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı.

Şener Şen ve Uğur Yücel, Yavuz Turgul’un yönetmen koltuğunda oturduğu, 1987 yapımı 'Muhsin Bey' filminde başrolü paylaşmıştı. Şener Şen 'Muhsin Bey’i, Uğur Yücel ise 'Ali Nazik' karakterini canlandırmıştı. Film, birçok sinema otoritesi tarafından Türk sinema tarihinin en başarılı yapımlarından biri olarak gösterilmişti.



