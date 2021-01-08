Şengen vizesi hangi ülkelerde geçerlidir?

Şengen vizesi, Avrupa ülkelerinin çoğunu kapsaması ile dünyanın en büyük serbest seyahat bölgesini oluşturma özelliğine sahiptir. Seyahat severlerin en büyük kabusu olan vize başvurusundan kurtulmasını sağlayan Şengen vizesi, kişilere büyük avantajlar sağlasa da evraklar ve prosedürler nedeniyle pek çok kişinin gözünü korkutur. Peki her şeye rağmen pes etmeyen ve Şengen vizesine sahip olmak isteyenler hangi ülkelere rahatça girebilme imkanı yakalar? Almanya'dan Letonya'ya, Litvanya'dan Yunanistan'a onlarca ülkeye girebilme imkanı sağlayan Şengen vizesinin geçerli olduğu yerler:

Almanya,

Avusturya,

Çek Cumhuriyet,

Belçika,

Danimarka,

Estonya,

Finlandiya,

Fransa,

Hollanda,

İspanya,

İsveç,

İtalya,

İzlanda,

Letonya,

Litvanya,

Lüksemburg,

Macaristan,

Malta,

Norveç,

Polonya,

Portekiz,

Slovakya,

Slovenya,

Yunanistan.

ŞENGEN VİZE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Avrupa ülkelerinde seyahat edebilmek için Şengen vizesi alması gereken ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor. Şengen vizesi almak için öncelikle başvuru formu edinilmesi gerekiyor. Her ülke için standart hazırlanan Şengen vizesi başvuru formunu el yazısı ya da bilgisayarla doldurabilirsiniz. Başvuruyu tamamladıktan sonra ilgili alana imza atılması gerekir.

Başvuru formu üzerinde sizi ilgilendirdiğini düşündüğünüz hiç bir alanının boş bırakmadığınızdan emin olmalısınız. Formu doldururken boş bırakacağınız alanlara ise 'cevap yok' (NA) yazmanız gerekir.

Başvuru yapan kişi reşit değilse ebeveynlerinden birinin yazılı izni olması ve formu imzalayan kişinin de yine izni veren ebeveynin olması gerekir.

Başvuru formu elle dolduruluyorsa kullanılan kalemin mutlaka siyah renk olması gerekmektedir.

ŞENGEN VİZESİ PASAPORT VE FOTOĞRAF KOŞULLARI

Şengen vizesinin sona erdiği tarihten sonrasında 3 ay geçerliliği olan pasaportunuzun bulunması ve pasaportunuzun minimum 2 sayfa boşluğu olması gerekmektedir.

Şengen vizesi başvuru formuna 1 adet fotoğraf eklenmesi gerekmektedir. Bu fotoğrafın minimum 6 ay öncesinden çekilmiş olması, 35x45 mm boyutlarında ve yakından çekilmiş olması gerekmektedir.

ŞENGEN VİZE BAŞVURUSU İÇİN SEYAHAT SİGORTASI

Şengen vizesi şartlarından bir tanesi de seyahat sigortasıdır. Vizeyi alabilmek için Şengen ülkelerinde olduğunuz süre içerisinde başınıza gelebilecek herhangi bir acil sağlık probleminin maliyetini karşılayacak bir seyahat vize sigortasına ihtiyacınız olacaktır.

Yaptıracağınız Seyahat sigorta kapsamının minimum 30.000 EUR olması ve tümŞengen bölgesi ülkelerinde geçerli olması gerekmektedir. Yaptırdığınız Şengen vizesi seyahat sigortası başvuru esnasında vize görevlisine ibraz edilmelidir. Şengen vizenizin iptal olması durumunda, konsolosluktan vizenizin reddedildiğini gösteren belge ile seyahat sigorta bedelinizin iadesini talep edebilirsiniz.

UÇUŞ PROGRAMI VE KONAKLAMA İSPATI

Şengen vize başvurunuzdan önce gideceğiniz yeri ve ülkeyi belirlemeniz gerekmekte. Tüm seyahat planınızı oluşturmuş olmalı, uçak bileti ve otel rezervasyonlarınızın yapıldığını gösteren belgeleri hazırladıktan sonra Schengen Vizesine başvurunuzu yapmanız gerekmektedir. Çünkü başvuru sırasında sizden bu belgeler de istenecektir.

ŞENGEN VİZESİNİ UZATMAK İÇİN NE YAPIMALI?