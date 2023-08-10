'Seni satsam...' Esra Ezmeci'nin programında gözyaşlarına boğuldu! 30 yıllık evliliğinde eşini yerde yatırdı, boşanınca yeni eşine 250 bin TL'lik ev eşyası aldı

Psikolog Esra Ezmeci'nin Beyaz Tv'de yayınlanan Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında izleyenleri gözyaşlarına boğan anlar yaşandı. Stüdyoya gelen boşanmış çiftin anlattıkları izleyenleri adeta şaşkına çevirdi. 30 yıllık evliliklerinde eski eşinin kendisini yerde yatırdığını söyleyen kadın, eşinin kendisi için hiç para harcamadığını gözyaşları içerisinde anlatırken eski eşin boşandıktan sonra yeni eşine 250 bin TL'lik ev eşyası aldığı ortaya çıktı. Esra Ezmeci'nin de tepki gösterdiği anlarda anlatılanlar, herkesi şaşırttı.

"SİZ HANNA'YA GİDİP YATAK ODASI ALDINIZ YA, HÜLYA HANIM HEP YERDE YATMIŞ"

Televizyon ekranlarına gelen o anlarda, Esra Ezmeci "Bir şey duydum ben ona çok duygulandım. Siz (Veli) Hanna'ya gidip yatak odası aldınız ya, Hülya Hanım hep yerde yatmış" dedi. Bunun üzerine Hülya gözyaşlarına boğulurken Veli de "Yok yok karyolası her şeyi var, yatağı var" ifadelerini kullandı. Ezmeci ise "Neyi var? Bak, Hülya Hanım'ı sen hep yerde yatır, git daha 10 günlük kadına yatak odası almış" dedi.

"SENİ SATSAM 1,5 ETMEZ"

Ezmeci Hülya'ya "Siz yerde mi yatıyordunuz?" diye sorunca Hülya ağlayarak bunları doğrularken "Ben yalan söylemiyorum. Kanepede yatıyordum. Dizlerim bitmiş, yere oturunca kalkamıyorum. 80 liraya diş taktırdı bana. Onu da yüzüne diyeyim. 80 liraydı... Özele götürdü, özelde 1,5 dedi. Seni satsam 1,5 etmez dedi. Bu dişe niye bu kadar para vereyim dedi." ifadelerini kullandı. Veli'nin buna yanıtı ise "Yahu espri" oldu.

Ezmeci ise bu sözlere "Bu nasıl laf Allah aşkına. Seni satsam 1,5 etmez... Yıllar boyunca, 33 yıllık evlilik içinde kaç kere size ayakkabı aldı?" diyerek tepki gösterdi. Hülya da "Hiç ayakkabı... 1 tane bot aldı bana. Onu da tam 30 yıl giydim herhalde. Halen de duruyordu, herhalde kardeşinin hanımına verdi" dedi.

"HÜLYA'NIN YILLARDIR DİŞİ YOK BİLİYOR MUSUNUZ? YEMEK YİYEMİYORUM DİYORDU"

Ezmeci "Peki kıyafet?" diye sorunca Hülya, "İstediğimi almazdı, çok derdi." dedi. Ezmeci "Sana gelince pahalı her şey" deyince Hülya, "Bana da ablam verirdi, annem verirdi, ben onları giyerdim." şeklinde konuştu. Ezmeci, "Yani eşine çok para harcamazdı, ama 10 günlük kadına 220 bin gitti" dedi. Bunun üzerine Ezmeci, bir izleyicinin aradığını ve Hülya'nın tüm dişlerini yaptıracağını söyledi. Ezmeci, "Hülya'nın yıllardır dişi yok biliyor musunuz? Yemek yiyemiyorum diyordu bana." şeklinde konuştu. Bunun üzerine Veli de "Benim de yok" dedi. Bir başka seyirci de arayıp Hülya Hanım'a bir kart vereceğini ve her ay 1 tane olacak şekilde 12 çift istediği ayakkabıyı alabileceğini belirtti. Bunların üzerine Ezmeci "Bak ne kadar iyi insanlar var, Veli Bey'de de bir tık yüzünde duygu yok" ifadelerini kullandı.

