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Şeniz Baş’ın yeni romanı ‘Kahraman ve Cellat’ raflardaki yerini aldı

Seray Üstün Seray Üstün
02.06.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk çocuk kitabıyla 2017 yılında okurlarıyla buluşan yazar, editör Şeniz Baş, yeni kitabı “Kahraman ve Cellat” ile yeniden okuyucularını selamladı. Kahraman ve Cellat kitabı 26 Mayıs’ta raflardaki yerini aldı.

Şeniz Baş’ın yeni romanı ‘Kahraman ve Cellat’ raflardaki yerini aldı

İthaki Yayınları etiketiyle çıkan roman, aile kavramını yeniden tartışmaya açarak yarattığı karakterlerle sadece bireyin değil, toplumun da çıkmazlarına işaret ediyor. On iki çocuk ve ilk gençlik kitabı, yazma yoluna ilk adımını atanlar için bir el kitabı, bir tiyatro oyunu bulunan yazarın Kahraman ve Cellat'ı, özenli dili, sürükleyici kurgusu ve okuru içine alan atmosferiyle dikkat çekiyor.

KAHRAMAN VE CELLAT KİTABI KONUSU

kahraman cellat

Ev, ailenin karakutusu. İçeride çok ses var, çoğu zaman aynı şeyi söylemeyen sesler. Orada her şey coşkuyla, umutla ve iyi niyetle başlıyor ama böyle devam etmiyor. Toplum, aile için roller seçiyor: Anneler cefa çekiyor, babalar fedakarlık ediyor. Ya çocuklar? Orada değiller sanki. Aile olmak, insandan verebileceği en çetin mücadeleyi talep ediyor.


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