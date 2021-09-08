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Şenol Güneş: Düzen ve şeytanlık karışmış

08.09.2021 00:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda karşısında alınan 6-1'lik yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş: Düzen ve şeytanlık karışmış

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Milli Takımımızın Hollanda'ya deplasmanda 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup olmasının ardından konuştu.

Hollanda 6-1 Türkiye (Maç sonucu)Hollanda 6-1 Türkiye (Maç sonucu)

Hatalar yapıldığını kabul eden Güneş, "Kötü bir gece, kötü bir maç oldu. Daha iyi oynayabilirdik; başaramadık. Farklı bir skordan sonra 'Şöyle yapsaydık, böyle yapsaydık' olmaz. Seçimlerimiz yanlıştı. Oyuncularımız yetenekli ve karakterli. Oyun olarak geriye gitmemiz olmadı. 15-16 puan yapmamız gerekirken 11 puandayız, üzgünüz. EURO2020 ve Dünya Kupası'na gitme hayalimiz vardı. Ancak hala şansımız var. Çok üzgünüm, büyük bir mutluluk verdik." dedi.

"SORUMLUSU BENİM"

İstifa çağrılarına da yanıt veren Güneş, "Bir senedir hakkımda yapılmak istenen şeyleri saygıyla karşılıyorum. Sorumlusu benim. Yönetim gereken desteği verdi. Herkes üzülüyor. Beni seven de sevmeyen de üzülüyor. Türk olan üzülür ama oyunculara dokunurlarsa yanlış yaparlar. Yönetim de sahaya çıkıp oynamadı. Sorumlu benim, konuşulur. Var olanı yok etmek istiyorsanız yerine bir şey koymalısınız. Benim için demiyorum, kültürle ilgili diyorum." şeklinde konuştu.

Kendisine gösterilen kimi tepkilere imalı bir cevap veren deneyimli hoca, "Düzen ve şeytanlık karışmış. Düzen artık şeytanlık olmuş. İyi sonuçlar alarak şeytani düzeni bozabilirim." ifadelerini kullandı.

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