Şenol Güneş: Kaybettiğimiz 2 puan bizi üzdü

Konuyla ilgili gerekli açıklamaların tüm taraflarca yapıldığını belirten Güneş, şunları söyledi:

"Şu an açıklama yapacak bir konu yok. Milli takım haftası gelsin, o zaman veya boş bir zamanda konuşulur. Maç oynamışız ve 2-2 bitmiş. Bunu kapatalım. Ya da maçı kapatalım, onu konuşalım. Benim de işime gelir. Daha önce konuştum. Size sezon sonunda anlaşabileceğimi söyledim mi? Aynı şeyi sorup, aynı cevabı alıyorsunuz. Ben gereksiz ve anlamsız buluyorum. Zaten açıklama yapmışlar. Her gün bir kavga etmek istiyorlar. Ben bu kavganın içinde olmak istemiyorum. Net söylüyorum. Armut ile elmayı toplayan arkadaşlar, toplamaya devam etsinler. Maç oynanmış, tek sorunuz bu. Gizli bir şey yok. Söylenecek her şeyi söylemişim. Lütfen biraz sabırlı olun."