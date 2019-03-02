SPOR

Şenol Güneş: Kaybettiğimiz 2 puan bizi üzdü

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 02.03.2019 20:14 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu İstikbal Mobilya Kayserispor'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, kaybedilen 2 puanın kendilerini üzdüğünü söyledi.

Şenol Güneş: Kaybettiğimiz 2 puan bizi üzdü

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, Kayserispor'un takım savunmasını iyi yapan bir ekip olduğunu, böyle bir rakibe karşı kazanmak için sahaya çıktıklarını belirtti.

Öne geçerek müsabakada avantaj yakaladıklarını fakat bunu koruyamadıklarını dile getiren Güneş, "Özellikle ikinci yarının başında yakaladığımız iki tane net pozisyon vardı. Bunları gole çevirebilseydik, belki oyun kopartılabilirdi. Tam tersi oldu" dedi.

Peş peşe yedikleri iki golden sonra sahada bocaladıklarını ifade eden Güneş, şunları kaydetti:

"Rakibin, attığı gol sonrası coşkusu arttı. Taraftar daha çok destek vermeye başladı. Ondan sonra biraz dağıldık. Bu da hem bizim oyunumuzu bozdu hem de skor olarak rakibimize avantaj sağladı. Daha sonra beraberliği yakaladık. Berabere kalmamız, yenilgiden iyi olmasına rağmen sevindirici bir sonuç değil. Burada da iki puan kaybettik. İki gol atıp, bu kadar pozisyon bulup, maçı 3 puanla bitirememek üzüntü verici."

MİLLİ TAKIMIN BAŞINA GEÇMESİ
Şenol Güneş, bir basın mensubunun, milli takımın başına geçmesi konusunda Türkiye Futbol Federasyonu ile ilk görüşmeyi ne zaman yaptığı yönündeki soru üzerine, "Şu anda anlaşma yapmam önemli değil. Kayserispor ile bir maç oynadık. Bu, takıma saygısızlık, bize saygısızlık" yanıtını verdi.

Konuyla ilgili gerekli açıklamaların tüm taraflarca yapıldığını belirten Güneş, şunları söyledi:

"Şu an açıklama yapacak bir konu yok. Milli takım haftası gelsin, o zaman veya boş bir zamanda konuşulur. Maç oynamışız ve 2-2 bitmiş. Bunu kapatalım. Ya da maçı kapatalım, onu konuşalım. Benim de işime gelir. Daha önce konuştum. Size sezon sonunda anlaşabileceğimi söyledim mi? Aynı şeyi sorup, aynı cevabı alıyorsunuz. Ben gereksiz ve anlamsız buluyorum. Zaten açıklama yapmışlar. Her gün bir kavga etmek istiyorlar. Ben bu kavganın içinde olmak istemiyorum. Net söylüyorum. Armut ile elmayı toplayan arkadaşlar, toplamaya devam etsinler. Maç oynanmış, tek sorunuz bu. Gizli bir şey yok. Söylenecek her şeyi söylemişim. Lütfen biraz sabırlı olun."

PARTNEREvleniyorlar mı? Murat'tan yanıt geldi!Evleniyorlar mı? Murat'tan yanıt geldi!
Ve Fikret Orman açıkladı! TFF başkanlığı...Ve Fikret Orman açıkladı! TFF başkanlığı...
Fikret Orman müjdeyi verdi! 'Seneye Beşiktaş'ta'Fikret Orman müjdeyi verdi! 'Seneye Beşiktaş'ta'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şenol güneş Beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: İki büyük müjde vermek istiyorum

Erdoğan: İki büyük müjde vermek istiyorum

Popstar'a damga vuran Mehtap'ın inanılmaz değişimi!

Popstar'a damga vuran Mehtap'ın inanılmaz değişimi!

BB Erzurumspor - G.Saray maçıyla ilgili flaş gelişme

BB Erzurumspor - G.Saray maçıyla ilgili flaş gelişme

Kartal son nefeste!

Kartal son nefeste!

Taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı

Taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı

Kayserispor-Beşiktaş maçında şok sakatlık!

Kayserispor-Beşiktaş maçında şok sakatlık!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Dilmen şaştı kaldı! 'Tarihte böylesini görmedim'

Dilmen şaştı kaldı! 'Tarihte böylesini görmedim'

Beşiktaş'tan 8 gollü tarihi galibiyet!

Beşiktaş'tan 8 gollü tarihi galibiyet!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şenol Güneş: Kaybettiğimiz 2 puan bizi üzdü

''Kaybettiğimiz 2 puan bizi üzdü''

Fikret Orman: TFF başkanlığı gündemimde yok

Ve Fikret Orman açıkladı! TFF başkanlığı...

Fikret Orman müjdeyi verdi! 'Seneye Beşiktaş'ta'

Fikret Orman müjdeyi verdi! 'Seneye Beşiktaş'ta'

Lucescu'dan Beşiktaş yanıtı: Her şey olabilir

Beşiktaş sorusuna Lucescu'dan çarpıcı yanıt!

Beşiktaş Kayserispor maçına hazır

Kartal Kayserispor'a hazır

Shinji Kagawa: Beşiktaş'a çok isteyerek ve arzulayarak geldim

Shinji Kagawa'dan Beşiktaş itirafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.