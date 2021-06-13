Şenol Güneş neşteri vurdu! A Milli Takım 3 değişiklik birden

A Milli Takımımız, EURO 2020'nin açılış maçında turnuvanın favorileri arasında gösterilen İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Özellikle ortaya konan futbol ve hücumdaki etkisiz görüntü otoritelerin eleştirisini beraberinde getirdi.

İKİNCİ SINAV GALLER İLE

A Grubu'nun diğer maçında Galler ile İsviçre'nin 1-1 berabere kalması teselli oldu. Ay-yıldızlı ekibimiz ikinci sınavında Çarşamba günü Bakü'de Galler ile karşı karşıya gelecek.Tabloyu tersine çevirmek isteyen teknik direktör Şenol Güneş, Galler maçı öncesi flaş karar aldığı öğrenildi. Deneyimli teknik adam kadroda değişikliğe gidiyor.

PERFORMANSI DÜŞÜK FUTBOLCULAR KULÜBEYE

Teknik direktör Şenol Güneş, kurmaylarıyla yaptığı ilk değerlendirmede, İtalya önünde beklentilerin uzağında kalan futbolcularını yedeğe çekme kararı aldı.

YAZICI'NIN YERİNE CENGİZ ÜNDER

Şenol Güneş, Roma'da oyuna girdikten sonra takıma hareket getiren ve çok motive durumda olan Cengiz'den, Bakü'de maksimum performans alacağını düşünüyor.

KENAN ÇIKIYOR, İRFAN GİRİYOR

Deneyimli teknik adam, savunmaya yardım için Kenan Karaman'ı ilk 11'de görevlendirmişti. Ancak hücumda hiç etkili olamayan Kenan'ın yerine sağ kanatta bu kez İrfan Can Kahveci olacak.