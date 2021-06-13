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  4. Şenol Güneş neşteri vurdu! A Milli Takım 3 değişiklik birden

Şenol Güneş neşteri vurdu! A Milli Takım 3 değişiklik birden

13.06.2021 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020'nin açılış maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olan A Milli Takım, kötü futbolu nedeniyle eleştirilere hedef olmuştu. Dev turnuvada çarşamba günü Bakü'de yapacağımız Galler karşılaşmasında teknik direktör Şenol Güneş kadroda 3 değişikliğe gidiyor. İşte detaylar...

Şenol Güneş neşteri vurdu! A Milli Takım 3 değişiklik birden

A Milli Takımımız, EURO 2020'nin açılış maçında turnuvanın favorileri arasında gösterilen İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Özellikle ortaya konan futbol ve hücumdaki etkisiz görüntü otoritelerin eleştirisini beraberinde getirdi.

İKİNCİ SINAV GALLER İLE

A Grubu'nun diğer maçında Galler ile İsviçre'nin 1-1 berabere kalması teselli oldu. Ay-yıldızlı ekibimiz ikinci sınavında Çarşamba günü Bakü'de Galler ile karşı karşıya gelecek.Tabloyu tersine çevirmek isteyen teknik direktör Şenol Güneş, Galler maçı öncesi flaş karar aldığı öğrenildi. Deneyimli teknik adam kadroda değişikliğe gidiyor.

PERFORMANSI DÜŞÜK FUTBOLCULAR KULÜBEYE

Teknik direktör Şenol Güneş, kurmaylarıyla yaptığı ilk değerlendirmede, İtalya önünde beklentilerin uzağında kalan futbolcularını yedeğe çekme kararı aldı.

YAZICI'NIN YERİNE CENGİZ ÜNDER

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Şenol Güneş, Roma'da oyuna girdikten sonra takıma hareket getiren ve çok motive durumda olan Cengiz'den, Bakü'de maksimum performans alacağını düşünüyor.

KENAN ÇIKIYOR, İRFAN GİRİYOR

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Deneyimli teknik adam, savunmaya yardım için Kenan Karaman'ı ilk 11'de görevlendirmişti. Ancak hücumda hiç etkili olamayan Kenan'ın yerine sağ kanatta bu kez İrfan Can Kahveci olacak.

OKAY'IN YERİNE KAAN AYHAN

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Tecrübeli hoca bir değişiklik de orta alanda yapmayı düşünüyor. Okay Yokuşlu'nun yerine Kaan Ayhan'ın ilk 11'de görev alması bekleniyor.


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Şenol Güneş Türkiye Milli Futbol Takımı İtalya Milli Futbol Takımı
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
SAKIN...CENGİZ.. KALSIN... GÖLCÜLER.. LAZIM... DEFANS ÇOK İYİ...KENDİ KALESİNE GOL ATAAN..OLUR... TESADÜF... DE GEÇ.... KOMANDO.... KOÇUM BENİM... CANIN SAĞOLSUN... ÜZÜLME...SEN BİR DEVSİN.... SEN BİR KOMANDOSUN... KOÇ.... BU ÜLKENİN GURUURU. KOMANDO...
sen kendinede bir neşter vur korkak oynattın fatih magandadı bile senden daha iyiydi
taylan yok sacmalık

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