Şenol Güneş neşteri vurdu! A Milli Takım 3 değişiklik birden

A Milli Takımımız, EURO 2020'nin açılış maçında turnuvanın favorileri arasında gösterilen İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Özellikle ortaya konan futbol ve hücumdaki etkisiz görüntü otoritelerin eleştirisini beraberinde getirdi.
A Grubu'nun diğer maçında Galler ile İsviçre'nin 1-1 berabere kalması teselli oldu. Ay-yıldızlı ekibimiz ikinci sınavında Çarşamba günü Bakü'de Galler ile karşı karşıya gelecek.Tabloyu tersine çevirmek isteyen teknik direktör Şenol Güneş, Galler maçı öncesi flaş karar aldığı öğrenildi. Deneyimli teknik adam kadroda değişikliğe gidiyor.
Teknik direktör Şenol Güneş, kurmaylarıyla yaptığı ilk değerlendirmede, İtalya önünde beklentilerin uzağında kalan futbolcularını yedeğe çekme kararı aldı.
Şenol Güneş, Roma'da oyuna girdikten sonra takıma hareket getiren ve çok motive durumda olan Cengiz'den, Bakü'de maksimum performans alacağını düşünüyor.
Deneyimli teknik adam, savunmaya yardım için Kenan Karaman'ı ilk 11'de görevlendirmişti. Ancak hücumda hiç etkili olamayan Kenan'ın yerine sağ kanatta bu kez İrfan Can Kahveci olacak.
Tecrübeli hoca bir değişiklik de orta alanda yapmayı düşünüyor. Okay Yokuşlu'nun yerine Kaan Ayhan'ın ilk 11'de görev alması bekleniyor.
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