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  4. Seray Kaya, Kadın'daki rolü yüzünden çok fazla küfürlü mesaj almış

Seray Kaya, Kadın'daki rolü yüzünden çok fazla küfürlü mesaj almış

03.12.2020 15:29 | Son Güncelleme:
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Seray Kaya, Kadın'daki rolü yüzünden çok fazla küfürlü mesaj almış

Kadın dizisinin ardından 'Kuruluş Osman' dizisiyle ekrana dönen Seray Kaya rolleriyle ilgili samimi itiraflarda bulundu. Seray Kaya, ‘Kadın’ dizisindeki Şirin karakteri nedeniyle çok fazla hakaret ve küfür mesajları aldığını belirtti.

Seray Kaya, Nişantaşı'nda sokak satıcısından çiçek satın alırken objektiflere takıldı. Çiçekçiyle ayaküstü sıkı pazarlık yaparak yarı yarıya indirim yaptıran oyuncu, bu sırada görüntülendiğini fark edince gülerek, "Lütfen cimri diye yazmayın. Bu çiçekleri arkadaşım için aldım, elim boş gitmek istemiyorum, onunla kahve içmeye gidiyorum" dedi.

Çiçekleri sevdiğini söyleyen Kaya, "Siz hangisini seviyorsunuz?" sorusuna, "Hangi kadın çiçek sevmez? Ben daha çok dalında severim ama en sevdiğim kaktüstür. Biraz hangi çiçeğe benzersin diye sorsalar ben kendimi kaktüse benzetirim. Kaktüsleri o yüzden çok severim en sevdiğim çiçek diyebilirim" yanıtını verdi.

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‘AKSİYON SAHNELERİ ZORMUŞ’

'Kuruluş Osman' dizisinde yer alan oyuncu, “Bu ilk dönem dizim. Aslında 'Türkler Geliyor' adında bir film çekmiştik geçtiğimiz yaz, tadı damağımda kaldı diyebilirim. Biraz farklı rolleri oynamayı tercih ediyorum tekrara düşmemeye çalışıyorum oyunculuk kariyerimde. Bu dizi de yeniliklere açık, tekrara düşmeyen bir iş. Aksiyon ve at binme dersleri alacak olmak beni heyecanlandırdı. Aksiyon sahneleri dışarıdan çok kolay görünüyor ama inanın çok zormuş. Kendimi zorlamak hoşuma gidiyor. İnşallah sakatlanma yaşamayız gerçekten zor, at binmek, aksiyon dersleri. Zaten sete çıkmadan önce bizi eğitime alıyorlar. Hayatımı tehlikeye atacak bir sahne yazacaklarını düşünmüyorum her şeyi kendim yapmaktan yanayım" şeklinde konuştu.

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'BENDEN NEFRET ETTİKLERİNİ DUYUNCA MUTLU OLUYORDUM'

Daha önce oynadığı ‘Kadın’ dizisinde canlandırdığı Şirin karakteriyle ilgili hakaret ve küfür mesajları aldığını belirten Kaya, “Aslında hâlâ onun etkisi devam ediyor. Çünkü o dizinin yurt dışı satışları devam ettiği için İspanya'da birçok ülkede yayınlanınca Şirin öfkesi devam ediyor. 'Senden nefret ediyoruz. Neden yaşıyorsun?' gibi tepkiler vardı hâlâ onun etkisindeler. İlgi var aslında karakterin kötü oluşunu farklı karşıladılar. Eskiden küfür aldığım kadar şu an almıyorum neyse ki… Biraz dizi dışına çıkıp kişiselleştirdiler durumu... Ben artık şey diyordum 'bu benim işim ve ilk kez nefret edildiğini duymak birinden beni mutlu etti.' 'Senden nefret ediyoruz' dediklerinde seviniyordum. Nefret etmeleri gerekiyordu nefret etmeleri de beni mutlu etti" diye konuştu. (Snob)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
biraz parayi bulunca neden insan orasını burasını estetik yaptırır anlamıyorum..

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