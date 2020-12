Seray Kaya, Kadın'daki rolü yüzünden çok fazla küfürlü mesaj almış

Seray Kaya, Nişantaşı'nda sokak satıcısından çiçek satın alırken objektiflere takıldı. Çiçekçiyle ayaküstü sıkı pazarlık yaparak yarı yarıya indirim yaptıran oyuncu, bu sırada görüntülendiğini fark edince gülerek, "Lütfen cimri diye yazmayın. Bu çiçekleri arkadaşım için aldım, elim boş gitmek istemiyorum, onunla kahve içmeye gidiyorum" dedi.

Çiçekleri sevdiğini söyleyen Kaya, "Siz hangisini seviyorsunuz?" sorusuna, "Hangi kadın çiçek sevmez? Ben daha çok dalında severim ama en sevdiğim kaktüstür. Biraz hangi çiçeğe benzersin diye sorsalar ben kendimi kaktüse benzetirim. Kaktüsleri o yüzden çok severim en sevdiğim çiçek diyebilirim" yanıtını verdi.

‘AKSİYON SAHNELERİ ZORMUŞ’

'Kuruluş Osman' dizisinde yer alan oyuncu, “Bu ilk dönem dizim. Aslında 'Türkler Geliyor' adında bir film çekmiştik geçtiğimiz yaz, tadı damağımda kaldı diyebilirim. Biraz farklı rolleri oynamayı tercih ediyorum tekrara düşmemeye çalışıyorum oyunculuk kariyerimde. Bu dizi de yeniliklere açık, tekrara düşmeyen bir iş. Aksiyon ve at binme dersleri alacak olmak beni heyecanlandırdı. Aksiyon sahneleri dışarıdan çok kolay görünüyor ama inanın çok zormuş. Kendimi zorlamak hoşuma gidiyor. İnşallah sakatlanma yaşamayız gerçekten zor, at binmek, aksiyon dersleri. Zaten sete çıkmadan önce bizi eğitime alıyorlar. Hayatımı tehlikeye atacak bir sahne yazacaklarını düşünmüyorum her şeyi kendim yapmaktan yanayım" şeklinde konuştu.