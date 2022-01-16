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Seray Sever genç eşini paylaştı! "Kocam her fırsatı kullanıp..."

16.01.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018 yılında sevgilisi Eray Sünbül ile evlenen Seray Sever şu sıralar annelik heyecanı yaşıyor. İkiz bebek bekleyen Sever kendisinden 10 yaş küçük eşinin paylaştı. Seray Sever'in paylaşımı takipçilerinin ilgisini çekti.

Seray Sever genç eşini paylaştı! "Kocam her fırsatı kullanıp..."

Sunucu ve oyuncu Seray Sever ikiz bebek beklediğini açıklamıştı. Seray Sever, Instagram hesabından yayınladıkları gönderilerle 4 aylık hamile olduğunu ilan etti.

2018 yılında sevgilisi Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Seray Sever sosyal medya hesabından da evliliği ve hamileliğiyle ilgili paylaşımlar yapıyor. Sever son olarak kendisinden 10 yaş küçük olan eşinin evde yaptığı bir hareketi takipçileriyle paylaştı.

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Seray Sever eşinin yataktaki yattığı anları paylaşıp "Kocam her fırsatı kullanıp benim hamile yastığıma kuruluyor. 5 dakika saç yapmaya gittim yerim kapılmış" yorumunda bulundu.

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Seray Sever
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