Seray Sever genç eşini paylaştı! "Kocam her fırsatı kullanıp..."

Sunucu ve oyuncu Seray Sever ikiz bebek beklediğini açıklamıştı. Seray Sever, Instagram hesabından yayınladıkları gönderilerle 4 aylık hamile olduğunu ilan etti.

2018 yılında sevgilisi Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Seray Sever sosyal medya hesabından da evliliği ve hamileliğiyle ilgili paylaşımlar yapıyor. Sever son olarak kendisinden 10 yaş küçük olan eşinin evde yaptığı bir hareketi takipçileriyle paylaştı.

Seray Sever eşinin yataktaki yattığı anları paylaşıp "Kocam her fırsatı kullanıp benim hamile yastığıma kuruluyor. 5 dakika saç yapmaya gittim yerim kapılmış" yorumunda bulundu.



