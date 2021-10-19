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  4. Seray Sever'in 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile tekne pozuna beğeni yağdı

Seray Sever'in 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile tekne pozuna beğeni yağdı

19.10.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doya Doya Moda programının bitmesinin ardından soluğu Bodrum'da kocasının yanında alan Seray Sever zaman zaman paylaşımlarıyla gündem oluyor. Seray Sever'in 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile pozu yine dikkat çekti.

Seray Sever'in 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile tekne pozuna beğeni yağdı

Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan ve programın tamamen bitmesinin ardından soluğu kocasının yanında alan Seray Sever'in yaptığı paylaşımlar her zaman çok konuşuluyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan Seray Sever, hayranları tarafından büyük bir ilgili ile takip ediliyor.

Seray Sever eşi Eray Sünbül ile Bodrum'da geçirdiği zamanları da ara ara takipçileriyle paylaşıyor. Geçtiğimiz günlerde kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatak pozunu paylaşan Seray Sever son olarak tekne pozuyla dikkat çekti.

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Sever'in hayranları bu paylaşıma "Yılın çifti seçilmelisiniz" yorumlarında bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
doya Doya Moda Eray Sünbül Seray Sever
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