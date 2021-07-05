Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül'ün yanına koştu

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu ve sunucu Seray Sever, kendisinden on yaş küçük eşi Eray Sünbül ile çekilen fotoğraflarlarını paylaştı.

Her fırsatta Eray Sünbül'ü ilk gördüğünde aşık olduğunu söyleyen Sever'in bu romantik paylaşımına beğeni yağdı. Seray Sever'in bazı takipçileri ise "Artık çocuk yapın" yorumlarında bulundu. Bu yorumlara Sever'in hayranlarından tepki geldi.

Seray Sever yoğun iş temposunda kocasından ayrı kaldığı için hafta sonları soluğu Bodrum'da alıyor. Her hafta sonu eşinin yanına giden Sever pozlarıyla dikkat çekiyor.



