Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Kökeni Osmanlı zamanına dayanan revani tatlısı belki de şerbetli tatlılar arasında yapımı en kolay olanı. Kekin şerbetle mükemmel uyumunu tadacağınız bu tarife dilerseniz haşhaş ekleyebilirsiniz.
REVANİ MALZEMELERİ
- 1/2 çay bardağı şeker
- 1/2 su bardağı irmik
- 1 su bardağı un
- 1/2 su bardağı sıvı yağ
- 1/2 su bardağı yoğurt
- 2 adet yumurta
- 1/2 adet kabartma tozu
- 1 adet vanilya
- 1/2 su bardağı su
- 3 su bardağı şeker
REVANİ NASIL YAPILIR?
- İlk olarak, yumurtayı bir çırpma kabına alıp şekeri döküyoruz ve çırpıyoruz. Unu bir kasede eliyoruz. Unu her zaman elemenizde fayda var. İrmik ve vanilyayı, kabartma tozunu da ekliyoruz. Güzelce harmanlıyoruz.
- Yoğurt ve yağı da çırpma kabına ekleyip karıştırıyoruz. Unlu karışımı da kaba ekleyip çırpmaya devam ediyoruz. Limon kabuğu rendesi de karışıma ekliyoruz. Fırın kabına alarak 175 dereceye önceden ısıtılmış fırında 45-50 dakika kadar pişiriyoruz.
- Revani pişerken şerbeti hazırlayabiliriz. Şerbet ölçüsü her zaman bire birdir. Burada 3 bardak şeker ve 3 bardak su kullanıyoruz. Beraber kaynatıyoruz ocaktan almadan önce 2 damla limon sıkıyoruz. Şerbet soğuk tatlı sıcak olmalı.
- Tatlıyı fırından çıkardığınız anda üzerine soğumuş şerbeti dökeceksiniz.
- Pişen tatlının üzerine şerbeti döküyoruz. Revaniyi dilimleyerek şerbeti daha güzel çekmesini sağlıyoruz. Şimdiden hepinize afiyet olsun.
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