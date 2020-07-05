Sercan Yıldırım dokunulmazlık oyununa damga vurdu! Survivor'da olay gece

Eski futbolcu Sercan Yıldırım, Survivor 2020'ye damga vurmaya devam ediyor. Daha önce oynanan 3 dokunulmazlık oyununu da kazanan Sercan Yıldırım, 4. dokunulmazlık oyununu da kazandı ve tarihi bir başarı elde etti.

Sercan geçen hafta kazandığı oyunlar sayesinde 3 eleme adayını da (Berkan, Nisa, Barış) belirlemiş, elenen isim ise Nisa olmuştu. En düşük oyu alan Nisa Bölükbaşı, adadan ayrılırken Cemal Can gözyaşlarını tutamamıştı.

SERCAN YILDIRIM YERE YIĞILDI

Son dokunulmazlık oyunundaki üçlü parkurda dengesini kaybeden ve kafasını parkura vuran Sercan Yıldırım acı içinde yerde kalmıştı.

Survivor doktoru Metin Kurt'un boyunluk taktığı Sercan tedavisinin ardından döndü ve oyunu kazanmayı başardı.

Sakatlık sonrası dönüş yapıp oyunu kazanan Sercan, bu performansıyla ilgili şunları söyledi; "Benim kazanmam lazım. Eğer kazanamazsam elenme adayıyım."

Sercan Yıldırım, sakatlanmasının ardından oyunu kazanmasıyla ilgili ise; "Galatasaray'ın UEFA Kupası finalinde Bülent Korkmaz'ın omzundan sakatlanıp oyuna devam etmesi geldi aklıma. Gücü oradan aldım ve kalkıp devam ettim" dedi.