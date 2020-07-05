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Sercan Yıldırım dokunulmazlık oyununa damga vurdu! Survivor'da olay gece

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2020 07:03 | Son Güncelleme

Survivor 2020 tüm hızıyla devam ederken Sercan Yıldırım performansıyla olay oluyor. Sakatlanan Sercan Yıldırım pes etmedi ve dokunulmazlık oyunu kazananı oldu. Sercan bu çabasını Galatasaray'ın UEFA Kupası finaline gönderme yaparak açıkladı.

Sercan Yıldırım dokunulmazlık oyununa damga vurdu! Survivor'da olay gece

Eski futbolcu Sercan Yıldırım, Survivor 2020'ye damga vurmaya devam ediyor. Daha önce oynanan 3 dokunulmazlık oyununu da kazanan Sercan Yıldırım, 4. dokunulmazlık oyununu da kazandı ve tarihi bir başarı elde etti.

Sercan geçen hafta kazandığı oyunlar sayesinde 3 eleme adayını da (Berkan, Nisa, Barış) belirlemiş, elenen isim ise Nisa olmuştu. En düşük oyu alan Nisa Bölükbaşı, adadan ayrılırken Cemal Can gözyaşlarını tutamamıştı.

SERCAN YILDIRIM YERE YIĞILDI

Son dokunulmazlık oyunundaki üçlü parkurda dengesini kaybeden ve kafasını parkura vuran Sercan Yıldırım acı içinde yerde kalmıştı.

Survivor doktoru Metin Kurt'un boyunluk taktığı Sercan tedavisinin ardından döndü ve oyunu kazanmayı başardı.
Sakatlık sonrası dönüş yapıp oyunu kazanan Sercan, bu performansıyla ilgili şunları söyledi; "Benim kazanmam lazım. Eğer kazanamazsam elenme adayıyım."

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Sercan Yıldırım, sakatlanmasının ardından oyunu kazanmasıyla ilgili ise; "Galatasaray'ın UEFA Kupası finalinde Bülent Korkmaz'ın omzundan sakatlanıp oyuna devam etmesi geldi aklıma. Gücü oradan aldım ve kalkıp devam ettim" dedi.

CEMAL CAN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Dokunulmazlık oyununun finalinde Mavi takım üyeleri Sercan Yıldırım ve Cemal Can karşılaştı. Sercan Yıldırım'a dokunulmazlığı kaybeden Cemal Can gözyaşlarına hakim olamadı. Cemal Can'ı takım arkadaşları sakinleştirdi.

Sercan'ı tebrik eden Cemal Can, elinden geleni yaptığını ama olmadığını söyleyip ağlamaya başladı.

Başta Yasin olmak üzere herkes Cemal Can'ı sakinleştirmeye çalıştı.

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KONSEY'DE OLAY ANLAR

Dokunulmazlık oyununu kazanıp konseyde isim yazma hakkı elde eden Sercan Yıldırım'ın kararı ise soğuk rüzgarlar esmesine sebep oldu. Sercan Yıldırım, eleme potasına Berkan'ı gönderdi. Bu karar konseyde herkesi şoke etti.

Son kaptanlık oyununu kazanan Cemal Can, Mavi takımda Sercan ile takım arkadaşı olmuş ve ödül oyununu kazanmıştı. Sercan ile yemekte samimi bir şekilde sohbet eden Cemal Can'ın kameralara yansıyan bu görüntüleri, Sercan'ın elediği Nisa'nın destekçilerinden tepki çekmişti.


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