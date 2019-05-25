Serçe parmağınızın şekli karakterinizi ortaya çıkarıyor!

Eski çağlardan bu yana insanlar karşıdaki kişinin eline, avuç içine bakıp onların geleceği hakkında şeyler söylüyor. Onlara göre avuç içlerindeki her bir çizginin kaderi belirleyici anlamları var. Her ne kadar, tüm dünyada halen bu yöntemi deneyen birçok kültür olsa da günümüz dünyasında artık parmaklara kişinin geleceği değil karakter özellikleri ortaya çıkıyor.

Bilim insanları serçe parmağına bakılarak üç farklı karakter analizi gerçekleştirilebiliyor. Bakın sizin serçe parmağınızın şekli, altında anlatılan kişilik özellikleriyle uyuşuyor mu?

A tipi:

Duygularını kendilerine saklarlar ve yabancılara şüpheyle yaklaştıklarından duygularını onlarla paylaşmazlar. Özgürlüklerine düşkündürler. Kolayca arkadaş edinemeseler de edindikleri arkadaşlara inanılmaz sevgi besler ve güvenirler.

Yalandan ve iki yüzlülükten nefret ederler. Bu aslında hayatta en değer verdikleri şeylerdendir.

Kendilerini beğenirler ve onları kandırmak çok zordur.

Kocaman bir kalpleri vardır ve sevdiklerine her daim yardım ederler.

Çalışkandırlar. Onlara verilen görevleri asla yarıda bırakmazlar.

Mimiklerinden ve gözlerinden ne düşündükleri anlaşılır.