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Serçe parmağınızın şekli karakterinizi ortaya çıkarıyor!

gizemino gizemino
YAŞAM  | 25.05.2019 13:02 | Son Güncelleme

Günümüzde insanların yüz, el, ayak şekline göre karakter analizi yapılabildiğini kanıtladılar! Peki ya serçe parmağınızın şekline göre sizin kim olduğunuzu da öğrenebiliyorlar desek? Bakalım sizin tipiniz hangisi?

Serçe parmağınızın şekli karakterinizi ortaya çıkarıyor!

Eski çağlardan bu yana insanlar karşıdaki kişinin eline, avuç içine bakıp onların geleceği hakkında şeyler söylüyor. Onlara göre avuç içlerindeki her bir çizginin kaderi belirleyici anlamları var. Her ne kadar, tüm dünyada halen bu yöntemi deneyen birçok kültür olsa da günümüz dünyasında artık parmaklara kişinin geleceği değil karakter özellikleri ortaya çıkıyor.

Bilim insanları serçe parmağına bakılarak üç farklı karakter analizi gerçekleştirilebiliyor. Bakın sizin serçe parmağınızın şekli, altında anlatılan kişilik özellikleriyle uyuşuyor mu?

a

A tipi:
Duygularını kendilerine saklarlar ve yabancılara şüpheyle yaklaştıklarından duygularını onlarla paylaşmazlar. Özgürlüklerine düşkündürler. Kolayca arkadaş edinemeseler de edindikleri arkadaşlara inanılmaz sevgi besler ve güvenirler.
Yalandan ve iki yüzlülükten nefret ederler. Bu aslında hayatta en değer verdikleri şeylerdendir.
Kendilerini beğenirler ve onları kandırmak çok zordur.
Kocaman bir kalpleri vardır ve sevdiklerine her daim yardım ederler.
Çalışkandırlar. Onlara verilen görevleri asla yarıda bırakmazlar.
Mimiklerinden ve gözlerinden ne düşündükleri anlaşılır.

b

B tipi:
Son derece utangaçtırlar. Yeni insanlarla tanışmayı sevmezler. İlk adımı asla atmazlar.
Sevgililerine son derece sadıktırlar.
Duygusaldırlar.
Sır saklamakta ustadırlar.
Kafalarına bir şeyi koyduklarında onları kimse durduramaz.
En korktukları şey canlarının yakılmasıdır. Dışarıdan güçlü ve özgür olarak görünürler. İçten içe sevdikleri kişiyi aramakla meşguldürler.
Ne olursa olsun sakinliklerini korurlar.

c

C tipi:
İleriyi fazla düşünmezler ve onları üzmek zordur.
Kontrol ellerinde olmadığında rahatsız olurlar. Sürprizleri sevmezler.
Başkalarına hakkında önyargılar yapmazlar ve diğerlerinin düşüncelerine saygı gösterirler.
Egoları yüzünden bazen kendilerini beğenmiş olarak görünebilirler. Tartışmalarda haklı çıkmak isterler ancak en sonunda özür dilemeyi ihmal etmezler.
Sorunları hakkında konuşmayı sevmezler. Bu nedenle aile bireyleri veya sevgililerinin neden üzgün olduklarını tahmin etmesi epey zordur.
Arkadaşlıklarında ve ilişkilerinde samimiyete çok önem verirler.
Serçe parmağın şekline ve uzunluğuna göre yapılan bu karakter analizleri el fallarından daha inandırıcı gibi.
Serçe parmağının uzunluğuna göre karakter analizi yapılıp yapılamayacağı daha önce bilimsel olarak araştırıldı. Bazı araştırmalarda yapılabileceği savunulurken bazılarında bunun mümkün olmadığı öne sürüldü.


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serçe parmak şekline göre karakter analizi Karakter karakter analizi

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