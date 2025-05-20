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Serdal Adalı'dan Ronaldo iddialarına yanıt! "Ronaldo ile birlikte Messi'yi de alacağım"

Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun ismi son günlerde Beşiktaş ile anılıyordu. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Cristiano Ronaldo iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar...

Serdal Adalı'dan Ronaldo iddialarına yanıt! "Ronaldo ile birlikte Messi'yi de alacağım"
Cansu Akalp

Cristiano Ronaldo'nun ismi son günlerde sık sık Süper Lig devi Beşiktaş ile anılıyordu. İngiltere'nin Mirror gazetesi Beşiktaş'ın Portekizli dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'yu transfer edebileceğini yazmıştı.

Haberde şu ifadelere yer verilmişti:

"Ronaldo'nun 2021'de Manchester United'a dönüşü Ole Gunnar Solskjaer'in dümeninde gerçekleşti. Norveçli teknik direktörle Beşiktaş'ta yeniden bir araya gelmek bu yaz Ronaldo'yu cezbedebilir. Ronaldo, Erik ten Hag yönetiminde düzenli süre almakta zorlanırken, Solskjaer ve Ralf Rangnick yönetimindeki ilk sezonunda United'ın en golcü oyuncusuydu.

Beşiktaş'ın bu sezonki en golcü oyuncusu Ciro Immobile'nin sözleşmesinde yalnızca bir yılı daha kaldı ve sezonun başlarında sakatlık sorunu nedeniyle bazı maçları kaçırdı, bu yüzden Süper Lig kulübü Ronaldo için bütçesi olup olmadığını görmek isteyebilir. Elbette, İstanbul takımının bu dönemde ilk ikide yer alamaması gibi küçük bir sorun var. Ronaldo, Şampiyonlar Ligi futbolu vaadi olmadan Avrupa'ya geri döner miydi?"

"RONALDO İLE BİRLİKTE MESSİ'Yİ DE ALACAĞIM"

Haber, Türk basınında da yer alınca Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı konuyla ilgili kendisine yöneltilen soruya esprili bir yanıt verdi.

Adalı, TRT Spor'dan Ergin Aslan'a göre şunları söyledi:

"Deniz tarafındaki kalenin altında petrol buldum. Ronaldo ile birlikte Messi'yi de alacağım. Bunu gündeme taşıyanların kariyerinin sonundaki bu isimlerin kaç para kazandıklarından haberi var mı? Amaç nedir?"

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo beşiktaş
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