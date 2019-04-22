Mynet Trend

Serdar Ali Çelikler: Arda Turan, Başakşehir'de oynamak istemiyor! Aklı, gönlü Galatasaray'da

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 22.04.2019 14:28 | Son Güncelleme

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Arda Turan'ın Başakşehir'de oynamak istemediğini iddia etti. Serdar Ali Çelikler, "Abdullah Avcı'da Arda Turan takıntısı var. Arda Turan sende oynamak istemiyor hocam, bu adamın aklı fikri Galatasaray'da" ifadelerini kullandı.

Serdar Ali Çelikler: Arda Turan, Başakşehir'de oynamak istemiyor! Aklı, gönlü Galatasaray'da

Başakşehir'e büyük umutlar ile transfer edilen ancak beklenen performansı sergileyemeyen Arda Turan için yorumcu Serdar Ali Çelikler çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Arda Turan'ın aklının ve gönlünün hala Galatasaray'da olduğunu ifade eden Çelikler, "Abdullah Avcı'da Arda Turan takıntısı var, nedir hocam bu takıntı? Ersun Yanal'da Tolgay Arslan, Abdullah Avcı'da da Arda Turan takıntısı var. Arda Turan sende oynamak istemiyor hocam, bu adamın aklı fikri Galatasaray'da, seni istemiyor, mutlu değil Başakşehir'de! İstemiyor seni, zorla mı yapacağız! O da bir insan sonuçta! Böyle düşünceleri olabili, çok normal! Arda, Galatasaray'a gitmek istiyor demiyorum ama Arda'nın aklı Galatasaray'da, kalmış orada! Bu adam Barcelona'da oynadı, Neymar olmadığı zaman Arda direkt 11 başladı" dedi.

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Aldattığı eşinin evini basmaktan tutuklandıAldattığı eşinin evini basmaktan tutuklandı
Tosic ile Jelena boşanıyor! İşte Tosic'in yeni aşkıTosic ile Jelena boşanıyor! İşte Tosic'in yeni aşkı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arda turan Başakşehir Serdar Ali Çelikler Abdullah Avcı

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son açıklama

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son açıklama

İki aile arasında baltalı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı, 3 gözaltı

İki aile arasında baltalı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı, 3 gözaltı

Uygun fiyatlı Galaxy A10e ilk sertifikasını aldı

Uygun fiyatlı Galaxy A10e ilk sertifikasını aldı

Otomotiv devi duyurdu! Bu model dört gözle bekleniyor

Otomotiv devi duyurdu! Bu model dört gözle bekleniyor

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Futbolcu kızlara camii cemaatinden tepki

Futbolcu kızlara camii cemaatinden tepki

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım yorumu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım yorumu!

Amatör küme maçında kavga! 2 futbolcu hastanelik oldu

Amatör küme maçında kavga! 2 futbolcu hastanelik oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Darren Bent aldattığı eşinin evini basmaktan gözaltına alındı

Aldattığı eşinin evini basmaktan tutuklandı

Dusko Tosic ile Jelena Karleusa boşanıyor (Tosic'in yeni aşkı Jovana Djordjevic)

Tosic ile Jelena boşanıyor! İşte Tosic'in yeni aşkı

Tümer Metin: Gidip ben oynasam, topu Tolgay'dan daha iyi kullanırım

Tümer Metin, F.Bahçeli yıldıza fena patladı

Trabzonsporlu Hüseyin Türkmen trafik kazası geçirdi

Yıldız futbolcu trafik kazası geçirdi

Fenerbahçe'nin yıldızı Hasan Ali Kaldırım aldatıldı mı?

Fenerbahçe'nin yıldızı aldatıldı mı?

NBA'de Brooklyn Nets - Philadelphia maçında kavga çıktı

Ortalık savaş alanına döndü! Şok kavga

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.