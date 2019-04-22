Serdar Ali Çelikler: Arda Turan, Başakşehir'de oynamak istemiyor! Aklı, gönlü Galatasaray'da

Başakşehir'e büyük umutlar ile transfer edilen ancak beklenen performansı sergileyemeyen Arda Turan için yorumcu Serdar Ali Çelikler çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Arda Turan'ın aklının ve gönlünün hala Galatasaray'da olduğunu ifade eden Çelikler, "Abdullah Avcı'da Arda Turan takıntısı var, nedir hocam bu takıntı? Ersun Yanal'da Tolgay Arslan, Abdullah Avcı'da da Arda Turan takıntısı var. Arda Turan sende oynamak istemiyor hocam, bu adamın aklı fikri Galatasaray'da, seni istemiyor, mutlu değil Başakşehir'de! İstemiyor seni, zorla mı yapacağız! O da bir insan sonuçta! Böyle düşünceleri olabili, çok normal! Arda, Galatasaray'a gitmek istiyor demiyorum ama Arda'nın aklı Galatasaray'da, kalmış orada! Bu adam Barcelona'da oynadı, Neymar olmadığı zaman Arda direkt 11 başladı" dedi.

