Serdar Dursun, Türkiye - İtalya maçı sonrası günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off turu maçında Portekiz'e yenilen millilerimiz, Dünya Kupası hayallerini veda etmişti. Son Avrupa Şampiyonu İtalya da aynı turda Kuzey Makedonya'ya yenilerek Dünya Kupası'na katılma hakkını kaçırmıştı. Dünya Kupası'na katılan takımların belli olacağı günde millilerimiz Konya'da İtalya ile hazırlık maçına çıktı. Karşılıkla ataklara sahne olan maç 3-2 İtalya'nın üstünlüğü ile sonuçlandı. Öte yandan maçın 83. dakikada gol atan ünlü futbolcuya ilişkin Serdar Dursun kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Serdar Dursun hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Ünlü futbolcunun hayatı, biyografisi haberimizde.

SERDAR DURSUN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Serdar Dursun 19 Ekim 1991 tarihinde Almanya'nın Hamburg kentinde dünyaya geldi.

Almanya'da yetişen milli futbolcu, Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de oynamaktadır.

SERDAR DURSUN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Serdar Dursun'un altyapı kariyeri:

1998-2004 Lorbeer Rothenburgsort

2004-2005 SC V/W Billstedt

2005-2008 Concordia Hamburg

2008-2010 Hannover 96

Serdar Dursun'un profesyonel kariyeri:

2010-2011 Hannover 96 II

2011-2014 Eskişehirspor

2013 → Şanlıurfaspor

2013-2014 → Denizlispor

2014-2016 Fatih Karagümrük

2016-2018 Greuther Fürth

2018-2021 Darmstadt 98

2021- Fenerbahçe

