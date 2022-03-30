Serdar Dursun, Türkiye - İtalya maçı sonrası günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off turu maçında Portekiz'e yenilen millilerimiz, Dünya Kupası hayallerini veda etmişti. Son Avrupa Şampiyonu İtalya da aynı turda Kuzey Makedonya'ya yenilerek Dünya Kupası'na katılma hakkını kaçırmıştı. Dünya Kupası'na katılan takımların belli olacağı günde millilerimiz Konya'da İtalya ile hazırlık maçına çıktı. Karşılıkla ataklara sahne olan maç 3-2 İtalya'nın üstünlüğü ile sonuçlandı. Öte yandan maçın 83. dakikada gol atan ünlü futbolcuya ilişkin Serdar Dursun kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Serdar Dursun hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Ünlü futbolcunun hayatı, biyografisi haberimizde.
Serdar Dursun 19 Ekim 1991 tarihinde Almanya'nın Hamburg kentinde dünyaya geldi.
Almanya'da yetişen milli futbolcu, Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de oynamaktadır.
Serdar Dursun'un altyapı kariyeri:
1998-2004 Lorbeer Rothenburgsort
2004-2005 SC V/W Billstedt
2005-2008 Concordia Hamburg
2008-2010 Hannover 96
Serdar Dursun'un profesyonel kariyeri:
2010-2011 Hannover 96 II
2011-2014 Eskişehirspor
2013 → Şanlıurfaspor
2013-2014 → Denizlispor
2014-2016 Fatih Karagümrük
2016-2018 Greuther Fürth
2018-2021 Darmstadt 98
2021- Fenerbahçe
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