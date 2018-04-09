Serdar Ortaç’a sokak ortasında hakaret; ‘Adam değilsin’

Bikini ve mayo modellerini tanıtmak üzere Amerika’da bulunan ve buradan geçtiği fotoğraflarla magazin gündeminde kendisine yer bulan Chloe Loughnan, yaptığı tangalı paylaşımla olay yaratmıştı.

Yaz için konser programları olduğunu belirten ünlü popçu, iş için ABD’de olan eşi Chloe Loughnan’ın bikinili paylaşımları için “Kadın model, ne yapalım? Beni rahatsız eden bir durum yok ortada, ben git soyun demiyorum, bu onun mesleği. Zaten hanım durması gereken çizgiyi bilir” ifadelerini kullandı.

“ADAM DEĞİLSİN”

Tarabya’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı Serdar Ortaç, bu açıklamaları yaparken bazı gençlerin “Adam değilsin” diye bağırmaları üzerine arabasına binerek olay yerinden uzaklaştı.