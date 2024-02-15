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Serdar Ortaç alkolün etkisiyle Tarkan'a küfür etmişti! "Çok içmişim" deyip...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
15.02.2024 07:10 | Son Güncelleme:
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Son dönemde açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Serdar Ortaç evinde açtığı canlı yayında Tarkan'a küfür etti. Alkolün etkisiyle bomba ifadeler kullanan şarkıcıya bu anlar sorulunca "Çok içmişim" dedi. Serdar Ortaç bakın o anlara dair hangi ifadeleri kullandı.

Serdar Ortaç alkolün etkisiyle Tarkan'a küfür etmişti! "Çok içmişim" deyip...

Survivor yarışmacısına gönlünü kaptırdığını söyleyip sonra da ilişki yaşadıklarını yalanyalan Serdar Ortaç, CHP'lilere ve müzisyen Tarkan'a küfürler yağdırdı. TikTok kullanıcılarına "Hepiniz CHP'lisiniz i...ler" diyen Ortaç, müzisyen Tarkan'a da "Ya s.... Tarkan'ı ya" diyerek küfür etti.

Sosyal medyada büyük tepki çeken Serdar Ortaç daha sonra kameralara yakalandı. Ne dediğini hatırlamayan Ortaç muhabirlere ne dediğini sordu. "Çok içmişim" diyen Ortaç kullandığı ilaçları sayarak bunlarla birlikte alkol aldığını söyledi.

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Tarkan'a dair söyledikleri sorulan Ortaç "Hatırlamıyorum. Seyredip canımı sıkmak istemiyorum, özür dilerim o da affeder yani" dedi.

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