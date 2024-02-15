Serdar Ortaç alkolün etkisiyle Tarkan'a küfür etmişti! "Çok içmişim" deyip...

Survivor yarışmacısına gönlünü kaptırdığını söyleyip sonra da ilişki yaşadıklarını yalanyalan Serdar Ortaç, CHP'lilere ve müzisyen Tarkan'a küfürler yağdırdı. TikTok kullanıcılarına "Hepiniz CHP'lisiniz i...ler" diyen Ortaç, müzisyen Tarkan'a da "Ya s.... Tarkan'ı ya" diyerek küfür etti.

Sosyal medyada büyük tepki çeken Serdar Ortaç daha sonra kameralara yakalandı. Ne dediğini hatırlamayan Ortaç muhabirlere ne dediğini sordu. "Çok içmişim" diyen Ortaç kullandığı ilaçları sayarak bunlarla birlikte alkol aldığını söyledi.

Tarkan'a dair söyledikleri sorulan Ortaç "Hatırlamıyorum. Seyredip canımı sıkmak istemiyorum, özür dilerim o da affeder yani" dedi.







