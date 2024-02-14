MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gizem ve Aleyna'nın Yunus Emre'ye yakın teması karısını çileden çıkardı! 'Göz temasını unutmam' diyerek uyardı! 'Yapışkanlardan arınmasını...'

Gizem ve Aleyna'nın Yunus Emre'ye yakın teması karısını çileden çıkardı! 'Göz temasını unutmam' diyerek uyardı! 'Yapışkanlardan arınmasını...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.02.2024 12:07 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'ın iddialı yarışmacısı Yunus Emre'ye kadınların yakın temas göstermesi tüm izleyenlerin dikkatini çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Gizem'in göz teması kurarak Yunus Emre'yi sakinleştirmeye çalıştığı anlar sosyal medyada 'Harem kurdu' yorumlarını beraberinde getirmişti. Yunus Emre'nin karısına mesajlar yağınca Bedia Gözen Özden çileden çıktı...

Gizem ve Aleyna'nın Yunus Emre'ye yakın teması karısını çileden çıkardı! 'Göz temasını unutmam' diyerek uyardı! 'Yapışkanlardan arınmasını...'

Her bölümü büyük yankı uyandıran Survivor All Star 2024'te heyecan hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Acun Ilıcalı ile restleşmesiyle gündem olan Yunus Emre'ye kadın yarışmacıların yakın teması dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde Gizem'in göz teması kurarak Yunus Emre'yi sakinleştirmeye çalıştığı anlar sosyal medyada 'Harem kurdu' yorumlarına neden olmuştu.

gizem

Gizem konusu gündemdeki yerini korurken şimdi de Aleyna'nın Yunus Emre'ye olan yakın teması çok konuşuldu. Öpmesi ise reaksiyonla karşılandı.

aleyna

Tüm bunların ardından Yunus Emre'nin karısı Bedia Gözen Özden'e yine mesaj yağdı. Sosyal medyadaki yorumların ve gelen mesajların ardınan Bedia Gözen adeta çileden çıktı.

beria

Survivor'ı izlerken paylaşımlar yapan Bedia Gözen Özden son bölümde yaralanan Gizem'e 'Tut gözünü yazmasınlar seni. Mesajlarınızdan ve yorumlarınızdan bıktım. Göz temasını unutmam bi salın adamı. Her yerden çıkıyorsunuz' diyerek tepki gösterdi.

beria 2

Bedia Gözen Özden paylaşımlarına devam ederken eşi Yunus Emre'yi uyaran Yasin'e; 'Elin değmişken Yasin olaylardan ve ona yapışan yapışkanlardan arınmasını ilet' dedi.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sessiz sedasız evlendi! Düğün tarihi... Sessiz sedasız evlendi! Düğün tarihi...
Canlı yayındaki sözleri şoke etti! Müdahale geldiCanlı yayındaki sözleri şoke etti! Müdahale geldi
Cesur elbisesiyle geceye damga vurdu! Güzellik sırrını da açıkladıCesur elbisesiyle geceye damga vurdu! Güzellik sırrını da açıkladı
Anahtar Kelimeler:
survivor Yunus Emre Aleyna Kalaycıoğlu gizem memiç sosyal medya Acun Ilıcalı kadınları
En Çok Okunan Haberler
Akşener Meclis kürsüsünde hıçkıra hıçkıra ağladı

Akşener Meclis kürsüsünde hıçkıra hıçkıra ağladı

Oyun oynamak için izin alamayan 12 yaşındaki çocuk kafasına sıktı

Oyun oynamak için izin alamayan 12 yaşındaki çocuk kafasına sıktı

500 liralık banknotun basılmama sebebini açıkladı!

500 liralık banknotun basılmama sebebini açıkladı!

Büyük facianın ardından büyük tehlike: Yağmur yağarsa ne olacak?

Büyük facianın ardından büyük tehlike: Yağmur yağarsa ne olacak?

Fenerbahçe'den beklenmedik transfer!

Fenerbahçe'den beklenmedik transfer!

CHP'li isimden 1 Nisan iddiası: 'Kılıçdaroğlu'nu indirdin, Özel'i de yiyeceksin'

CHP'li isimden 1 Nisan iddiası: 'Kılıçdaroğlu'nu indirdin, Özel'i de yiyeceksin'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.