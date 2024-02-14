Gizem ve Aleyna'nın Yunus Emre'ye yakın teması karısını çileden çıkardı! 'Göz temasını unutmam' diyerek uyardı! 'Yapışkanlardan arınmasını...'

Her bölümü büyük yankı uyandıran Survivor All Star 2024'te heyecan hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Acun Ilıcalı ile restleşmesiyle gündem olan Yunus Emre'ye kadın yarışmacıların yakın teması dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde Gizem'in göz teması kurarak Yunus Emre'yi sakinleştirmeye çalıştığı anlar sosyal medyada 'Harem kurdu' yorumlarına neden olmuştu.

Gizem konusu gündemdeki yerini korurken şimdi de Aleyna'nın Yunus Emre'ye olan yakın teması çok konuşuldu. Öpmesi ise reaksiyonla karşılandı.

Tüm bunların ardından Yunus Emre'nin karısı Bedia Gözen Özden'e yine mesaj yağdı. Sosyal medyadaki yorumların ve gelen mesajların ardınan Bedia Gözen adeta çileden çıktı.

Survivor'ı izlerken paylaşımlar yapan Bedia Gözen Özden son bölümde yaralanan Gizem'e 'Tut gözünü yazmasınlar seni. Mesajlarınızdan ve yorumlarınızdan bıktım. Göz temasını unutmam bi salın adamı. Her yerden çıkıyorsunuz' diyerek tepki gösterdi.

Bedia Gözen Özden paylaşımlarına devam ederken eşi Yunus Emre'yi uyaran Yasin'e; 'Elin değmişken Yasin olaylardan ve ona yapışan yapışkanlardan arınmasını ilet' dedi.





