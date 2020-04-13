Serdar Ortaç: Bir kız evlat edineceğim

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, karantina günlerinde Instagram'dan canlı yayın yaparak takipçileriyle sohbet ediyor. Birkaç hafta önce Seçil Gür ile yollarını ayıran Ortaç, yaptığı bir açıklama ile evlat edinmek istediğini söyledi.

Şu aralar kalbi boş olan Ortaç, koronavirüse karşı kendisini eve kapatarak gerekli sosyal izolasyon kurallarına uyuyor.

"YALNIZ ÖLECEĞİM"

Bu süreçte Instagram üzerinden sık sık canlı yayın yapan şarkıcı takipçileriyle dertleşiyor. "Tek yaşıyorum, yalnız öleceğim" diyen Ortaç, bir kız çocuğu evlat edinmek istediğini belirtti.

Duygularını takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, "İsmini annemin adını, Nesrin koyacağım" şeklinde konuştu.

