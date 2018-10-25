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Serdar Ortaç’ın eşi Chloe Loughnan'dan ilk fotoğraf

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.10.2018 10:53 | Son Güncelleme

Serdar Ortaç’ın kaza geçirip ölümden dönen eşi Chloe Loughnan'ın tedavisi devam ediyor! Güzel modelin kazadan sonra ilk fotoğrafı ortaya çıktı

Serdar Ortaç’ın eşi Chloe Loughnan'dan ilk fotoğraf

Serdar Ortaç’ın eşi Chloe Loughnan geçtiğimiz hafta bir arkadaşıyla kiraladığı motosikletle talihsiz bir kaza geçirmişti. Motosiklet kazası sonucu vücudunun bazı bölümlerinde kırık ve çatlaklar olan Loughnan, 7 gün boyunca hastanede tedavi oldu.

Geçtiğimiz gün taburcu olan genç manken şu sıralar sosyetik güzel Süreyya Yalçın ve eşi Ozan Baran’ın Miami’de yer alan malikanesinde tedavi sürecine devam ediyor.

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SERDAR GİDEMEDİ MİAMİ BAŞKONSOLOSU ZİYARET ETTİ

T.C. Miami Başkonsolosu Burç Ceylan ve eşi Asli Ceylan, Chloe Loughnan’ı Süreyya Yalçın’ın evinde ziyaret etti ve kaza sonrası hatıra fotoğrafı çekildi.

İki kolu ve parmakları kırık olan Chloe Loughnan’ın kolunda bulunan alçının yaklaşık olarak 6 hafta sonra çıkacağı bilgisine ulaşıldı. (Sözcü)

Kazadan sonra Serdar Ortaç'ın eşinin yanına gidememesi gündeme bomba gibi düşmüş ve ikilinin boşanacakları iddia edilmişti. Ancak iki ünlü isim de boşanma iddialarına peş peşe yanıt vererek bu haberi yalanlamıştı.

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