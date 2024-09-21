Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan annesiyle sauna keyfi yaptı! Görenler abla-kardeş sandı

2014-2019 yılları arasında evli kalan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile model Chole Loughnan sancılı bir boşanma süreci geçirmişti. İkili, 5 yılı evlilik olmakla beraber 8 yıllık beraberliğini noktalamıştı. Şimdilerde bir magazin programında sunuculuk yapan Chole Loughnan'ın annesiyle son paylaşımı gündem oldu. Ünlü modelin annesinin genç görünümü dikkat çekti.

EVLENME TEKLİFİ ALMIŞTI

Ünlü pop sanatçısı Serdar Ortaç ile boşanan İrlandalı model Chole Loughnan hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Hayatına biri olan 32 yaşındaki Loughnan geçtiğimiz yıl evlenme teklifi almıştı.

ABLA-KARDEŞ SANILDI

Ünlü güzel, annesi Lucy Loughnan ile saunadan bikinili pozlarını paylaştı. Modelin 42 yaşındaki annesi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

32 yaşında olan Chole Loughnan'ın 49 yaşındaki annesiyle arasında 17 yaş bulunuyor.

Yıllar önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan anne Lucy Loughnan "Kızımla aramızda 17 yaş var. Birlikte büyüdük" ifadelerine yer vermişti.