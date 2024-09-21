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  4. Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan annesiyle sauna keyfi yaptı! Görenler abla-kardeş sandı

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan annesiyle sauna keyfi yaptı! Görenler abla-kardeş sandı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
21.09.2024 16:49
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Serdar Ortaç'ın 5 yıl evlilik yaşadığı Litvanya asıllı model Chole Loughnan Türkiye'de kariyerine sunuculuk yaparak devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan model, annesiyle sauna keyfinden paylaşım yaptı. Aralarında yalnızca 17 yaş olan anne kızın paylaşımını görenler abla-kardeş sandı.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan annesiyle sauna keyfi yaptı! Görenler abla-kardeş sandı

2014-2019 yılları arasında evli kalan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile model Chole Loughnan sancılı bir boşanma süreci geçirmişti. İkili, 5 yılı evlilik olmakla beraber 8 yıllık beraberliğini noktalamıştı. Şimdilerde bir magazin programında sunuculuk yapan Chole Loughnan'ın annesiyle son paylaşımı gündem oldu. Ünlü modelin annesinin genç görünümü dikkat çekti.

EVLENME TEKLİFİ ALMIŞTI

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Ünlü pop sanatçısı Serdar Ortaç ile boşanan İrlandalı model Chole Loughnan hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Hayatına biri olan 32 yaşındaki Loughnan geçtiğimiz yıl evlenme teklifi almıştı.

ABLA-KARDEŞ SANILDI

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Ünlü güzel, annesi Lucy Loughnan ile saunadan bikinili pozlarını paylaştı. Modelin 42 yaşındaki annesi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

20de

32 yaşında olan Chole Loughnan'ın 49 yaşındaki annesiyle arasında 17 yaş bulunuyor.

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Yıllar önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan anne Lucy Loughnan "Kızımla aramızda 17 yaş var. Birlikte büyüdük" ifadelerine yer vermişti.

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Serdar Ortaç
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